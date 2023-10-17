Göktürklüler mahkeme kararının ardından AKP’li belediyenin önünde buluştu: Verilen ruhsat iptal edilmeli!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:40

Güncelleme: 17.10.2023 - 15:44

Demirören Holding’in sahip olduğu Göktürk’teki Kemerköy sitesinin golf sahaları, Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarına karşılık bankaya devredilmişti. Kararın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgeyi rezerv yapı alanı ilan etmesiyle birlikte alanda yapılaşma çalışmalarına yaklaşık 1 yıl önce başlanmıştı.

Aynı zamanda Avrupa yakasının en büyük deprem toplanma alanı olan bölgedeki çalışmalara da yurttaşlar tepki gösteriyor. Yurttaşların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bakanlığın yaptığı plan değişikliğine ilişkin dava açtı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi geçen günlerde bakanlığın yaptığı plan değişikliği ve yapı alanı kararını iptal etti. Mahkeme kararının ardından alandaki inşaat durmadı.

GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

İnşaatın bir an önce durdurulmasını talep eden Göktürklüler inşaata ruhsatı veren AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin önünde bir araya geldi. Yurttaşlara Eyüpsultan Belediyesi CHP meclis üyeleri de destek verdi. Burada konuşan Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi sözcüsü Gülseren Onanç, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e dilekçe vermek istediklerini ancak bunun reddedildiğini söyledi.

Mahkeme kararını hatırlatan Onanç, “İBB’nin açtığı davaya ilişkin mahekeme, ‘Bu alan bilimsel olarak rezerv yapı alanı olmaya müsait değildir’ dedi. Ayrıca şunu da ekledi, ‘Yapılaşma devam ettiği sürece o bölgede sel ve taşkın riski vardır’. Dolayısıyla bu bölgede inşaatın devam etmesi hukuki değildir” diye konuştu.

Belediyenin ruhsatı iptal etmesi gerektiğini belirten Onanç, “İBB durdurma yazısını Eyüpsultan Belediyesi’ne iletti. Şu anda ruhsat iptali için ellerinde her türlü belge var. Buna istinafen Deniz Bey’in ruhsatı iptal etmesini ve inşaatı durdurmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB YAZI YOLLADI

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Eyüpsultan Belediyesi’ne bir yazı yollayarak çalışmaları durdurmasını talep etti. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün imzalı yazıda, “Mahkeme kararına istinaden söz konusu parsellere düzenlenen yapı ruhsatlarının iptal edilmesi ve inşaatların mühürlenmesi talep edilmektedir” denildi.

Ayrıca İBB’den alınmayan silüet onayına da ilişkin, “Başkanlığımızca incelenmek üzere silüet onayı başvurusu yapılması,silüet onayı verilinceye kadar ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebep olmaması adına herhangi bir inşai faaliyete izin verilmemesi shususunu tekiden rica ederim” ifadelerine yer verildi.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Ruhsat iptaline ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Konuyu taraflarla görüşmeye devam ediyoruz. İtiraz eden site yönetiminin avukatıyla da perşembe günü tekrar görüşme yapacağız” dedi.