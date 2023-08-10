Iraqi premier inaugurates Turkish-built hospital
Hospital built by Turkish construction company with cost of $250M
Iraq’s prime minister on Thursday inaugurated a hospital that was built by a Turkish construction company in the southeastern Maysan province.
Premier Mohammed Shia al-Sudan participated in the opening of Al-Hekim Training and Research Hospital, which was constructed by the Turkish company Universal Acarsan and has a capacity of 600 beds.
Turkish architects, engineers, and workers took part in the construction of the hospital, which was built on an area of 80,000 square meters (some 861,000 square feet) at a cost of $250 million.
Al-Sudani also inaugurated a power plant in Maysan.
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