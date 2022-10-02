Turkey 'neutralizes' 23 PKK terrorists in northern Iraq

Terrorists targeted in air operation in Asos region, says National Defense Ministry.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 11:37
Turkey 'neutralizes' 23 PKK terrorists in northern Iraq
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Turkish security forces "neutralized" 23 PKK terrorists in northern Iraq, the National Defense Ministry said on Sunday.

The terrorists were neutralized in an airstrike in northern Iraq’s Asos region, the ministry said on Twitter, also posting footage of the operation.

Turkish authorities use the word “neutralize” to imply the terrorists in question surrendered or were killed or captured.

The PKK terror group often hides out in northern Iraq, just across Turkey's southern border, to plot terror attacks in Turkey.

In its more than 35-year terror campaign against Türkiye, the PKK – listed as a terrorist organization by Türkiye, the US, and the EU – has been responsible for the deaths of over 40,000 people, including women, children, and infants.


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