Turkey's banking watchdog filed complaint over spreading concerns

BDDK (Banking Regulation and Supervisory Agency of Turkey) filed complaint against public figures.

Reuters
27 Aralık 2021 Pazartesi, 16:33
Turkey's banking watchdog filed complaint over spreading concerns
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Turkey's BDDK banking watchdog filed a criminal complaint against five people, including a former central bank governor, over comments which it said violated banking regulations, a banking watchdog source and state media said on Monday.

The sources said those named in the complaint were two opposition politicians - including ex-central bank governor Durmuş Yılmaz from the İYİ Party - two economists and a journalist.

"SPREADING CONCERNS HARMING BANKS' REPUTATION"

The regulation they are accused of violating concerns the spreading via public channels of "unfounded claims that can harm or tarnish the reputation of a bank".

It was not clear which specific comments triggered the complaint. Yılmaz, who was governor between 2006 and 2011, was not immediately available to comment on the allegation.


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