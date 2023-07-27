Türkiye, Tajikistan sign military, financial cooperation agreement

Turkish Defense Minister Guler meets Tajik counterpart Mirzo in Istanbul on sidelines of IDEF 2023.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:10
Türkiye, Tajikistan sign military, financial cooperation agreement
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Turkish National Defense Minister Yasar Guler and his Tajik counterpart Gen. Sherali Mirzo signed on Wednesday a military and financial cooperation agreement, and a protocol on financial aid between the two countries.

Guler is holding bilateral meetings at the TUYAP Fair and Congress Center in Istanbul, where the 16th International Defense Industry Fair (IDEF) 2023, organized by the Turkish Armed Forces Foundation, is underway.

He met Mirzo on the sidelines of the exhibition, and attended the signing ceremony after the meeting.


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