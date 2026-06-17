Kemal Kılıçdaroğlu MYK'si toplandı: CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından CHP Genel Merkezi, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü ve il yönetimini görevden alarak yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü getirdi.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapan 'mutlak butlan' yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, CHP İzmir İl başkanlığı görevine iki dönem Çiğli Belediye Başkanlığı yapan Utku Gümrükçü'nün getirildiğini açıkladı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, il başkanlığı görevinden alınarak kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

CHP İZMİR'DE TEPKİ

CHP İzmir il başkanlığı'nda bir araya gelen yurttaşlar tepki göstererek "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı attı.