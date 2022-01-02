Çizgi Atlas: Perde açılsın 2022 başlıyor
Tedriginlik, heyecan, kısıtlanmıştık, ilüzyon ve hareket. Fransız izlenimci Degas'ın Mavi Dansçıları'ı neredeyse 125 yıl öncesinden neslimizin ruhuna göz kırpıyor.
''Bütün dünya bir sahnedir'' diyen Shakespeare, yeryüzünü baştan başa sahne hayatı da bir oyun olarak olarak görmüş ve kendi sahnesine bütün yeryüzünü sokmaya çalışmıştır. Birkaç gün önce takvimlerde ki sayının değişmesi ile 365 günlük yeni döneme girdiğimizi düşününce insan bu hayat oyununda yeni bir şeylere başlamanın belirsizliği ve heyecanından kendini alıkoyamıyor… Geçen iki yılın ardından 2022’yi tam anlamıyla karşılamaya başladığımız bu dönem, aklıma sıklıkla Degas’ın sahneye çıkmaya hazırlanan balerinleri resmettiği “Mavi Dansçılar”/“Blue Dancers” (1898) eserini getiriyor.
Fransız izlenimci ressam Degas, diğer
izlenimcilerden çok farklıydı, kendisi açık havada resim yapmayı
reddedip, çoğunlukla sahne sanatlarını özellikle de baleyi
resimlerine konu etmiştir. Bugün izlenimci üslupta gördüğünüz
balerin resminin çoğu Degas’a aittir.
Sanatında bale temasını çalışmalarının merkezine oturtan Degas, opera ve balelere giderek sahnede sergilenen pozları inceler, çalışır, eskizler çıkarır, ardından yaptığı bu incelemeleri daha sonra anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirirdi.
DANSIN BİR PARÇASI
Sanatçı çalışmalarında, sadece sahnedeki sergilenen
performansları yada gösterilerdeki ideal pozları veren dansçıları
resmetmez, dansı ve dansçıyı birçok yönüyle ele almaya
çalışırdı. Bu yüzden çalışmalarında, dansların sahneye
konmadan önceki süreci olan; yorucu tempoda çalışmalara, kulis
anlarına, prova yapan balerinlerin anlık görünümlerini de yer
verirdi. Bu şekilde, sanatçı, dans hayatını her yönüyle
anlamamızı sağlardı, çünkü, onun için bir balerinin esneme
hareketleri yapması, bara yaslanması, dinlenmesi ya da elbisesini
düzeltmesi de dansın bir parçasıydı.
Balerinlere hayranlık
duyan Degas, dansçıların daha harekete geçmediği ama geçmek
üzere olduğu anı konu eden “Blue Dancers” (1898) resminde,
dinamizmin ve hareket kavramlarını hem izleyici olan biz, hem de
dansçılar için başarılı şekilde yansıtmaktadır.
Gözlerimiz tuval üzerindeki dansçılar üzerinde gezerken,
kaçınılmaz olarak içinde hareket etmeye başlar. İlk olarak, en
soldaki dansçının kolundan aşağı ardından en alttakinin
omuzları boyunca ve geri kalan ikisinin çıplak sırtlarından
yukarı doğru resme bakarken, gözlerimizi balenin dairesel ve dönen
hareketlerine ortak olur.
"BİR TÜR ESKİZ ÇALIŞMASI..."
Ressam bu çalışmada, sahneye çıkmak
üzere olan dansçıları olabildiğince doğal, samimi bir şekilde
yakalamıştır. Bu yüzden de çalışma, romantik pozlarından
yoksun, detaylı ince çalışılmış çizgiler yerine, yoğun
pastel renkli kıyafetler içinde dikkat çeken ama görkem ve
abartıdan uzak figürlerin yer aldığı geleneksel bir eskiz
çalışması gibi durmaktadır. Çünkü gerçek hayatta da
ilgilendiğimiz konu ne olursa olsun bir şeylere hazırlanmak böyle
bir şeydir; dağınıktır, yorucudur, heyecanlıdır…
Resmin
en can alıcı kısmı ise şu; bazı görüşlere göre bu eser,
aynı dansçının tek bir sayfa üzerinde farklı noktalardan
çizilmiş halidir, yani, resimde 4 balerin görüyoruz ama bunun tek
bir balerinin dört farklı kompozisyonu olduğu düşünülüyor.
Dansçı kız, sahneye çıkmadan önce etrafta dönüp duruyor, son
hazırlıklarını yapıyor, saçlarını düzeltiyor, kıyafetini
kontrol ediyor, esneme hareketleri yapıyor, ısınıyor, sahneye
çıkmadan önce endişeleniyor… Sanatçı ise bu hazırlık,
heyecan ve kaygı döngüsünü balenin ciddi ve eğlenceli olan
orijinal atmosferiyle sentezleyerek bize aktarılıyor. Buradaki pek
çok hareketi ve duyguyu aynı anda yaşayan kız ise bir dakika
sonra izleyiciye sunulacak dans için zarif bir hazırlık yapıyor
gibi gözükmekte.
"YAŞAMIN TAM İÇİNDEYDİK"
Degas bu kızı ya da kızları, kostümleri içinde, dansçı olarak, ancak performans alanının dışında gayri resmi bir kayıtsızlıkla resmeder. Tıpkı hepimizin bir şekilde deneyimlediği son zamanlar gibi… Kısıtlamalar, terginlikler içinde hayatı farklı şekilde deneyimledik hatta değişimlere, olası şoklara karşı ısınma turları yaşadık bazı şeyleri yarıda bıraktık ya da bazı hedefleri hayata geçirebilmek için farklı yöntemler geliştirdik ancak bu süreçte ne yaşamın tam içindeydik ne de yaşamın tam olarak dışında… Yeni başlayan bu yılda ise ardımızda bıraktığımız bu süreçte öğrenmiş olduklarımızı, deneyimlediğimizi son hazırlıkları yaparak yavaş yavaş kullanma ve hayata geçirme zamanı.
Perde açılsın 2022 başlıyor…
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