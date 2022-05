Cumhuriyet Pazar Dergi bu hafta da rengarenk sayfalarla karşınızda…

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:00

Kuantum fiziği ve paralel evrenler… Son günlerde dünyada dikkat çeken birçok dizi ve film, fiziğin kanıtlamakta yetersiz kaldığı alanlarda gezinen içeriklere yer veriyor. From, Everything Everywhere All At Once, Russian Doll ve daha bir çok örnek… İzleyiciye bu dünya; hatta evrene hapsolmuş kurgular yetmiyor. Deniz Ülkütekin yazdı.

İlk anneler günü heyecanı. Elbette akla çocukluk geliyor. Dilşad Çelebi bu özel günde kendi annesini Bebe 101’de anlattı.

Annelik nedir? Toplum “anne”yi nasıl görür? Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleminden…

Z kuşağının başından ayrılmadığı popüler sosyal medya platformu TikTok’ta en güncel akımlardan birisi #plantmoms. Siz de bir bitki annesi olabilirsiniz. Nasıl olacağınızı Ayça Ceylan’la Dairesel Flora’da öğrenin.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası öncesinde engelleri aşan bir yaşam öyküsü… Gülçin Erdiş’le Simay Gözener konuştu.

Gençlerin duygularına, şarkılarıyla tercüman olan Sena Şener yeni teklisi Porselen Kalbim’i ve iç dünyasını Ali Deniz Uslu’yla konuştu.

Otellerin ön kısımları cıvıl cıvıl olur. Neşeli çocuk sesleri, keyifli sohbetlere karışır. Ya arka tarafları? Volkan Üce’nin MUBİ’de gösterime giren “Her Şey Dahil” belgeselini Başak Bıçak Rosebud’da inceledi.

Dua Lipa’nın Megan Thee Stallion’la birlikte seslendirdiği “En Tatlı Turta” şarkısının videosu büyük tartışma yarattı. Videonun mitler ve masallara uzanan sembolizmini Serra Rodoplu Çizgi Atlas’ta kaleme aldı.

Nazife Güngör “bilgi çağı” denilen günümüzde bilgiden yoksun kalan kitleleri ve sonuçlarını yazdı.

Yavuz Koç’tan Şehir Tiyatroları sahnesinde kadınların geçmişten günümüzde sahnede var olma yolculuğu.

Patili dostlarımızla, onların bakımını üstlenmek isteyenleri buluşturan SemtPati uygulamasıyla siz de bir hayvan edinebilirsiniz. Deniz Yavaşoğulları’yla Pati Günlükleri’nde.

Kibarlığın güçsüzlük olarak algılandığı bir toplumun dışa vurumu. Ülker İnce’nin kaleminden.

Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası.

Kemal Urgenç’le Otobüstekiler.

Dolu dolu bir Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor.