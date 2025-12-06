Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1861. sayısıyla karşınızda.

🎤 Dört kuşağın değişmeyen sesi

Erol Evgin, yeni turnesiyle yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. “Sahnede olmak kanatlanıp uçmak gibi” diyor.

✍ Deniz Ülkütekin

🧭 Tarihten bugüne iklim krizi

Genç tarihçi Coşkun Faik Kavala’nın MS 536–547 “küçük buz çağı”nı ele alan çalışmasını anlatırken, iklim değişikliğinin geçmişte imparatorlukları nasıl yıktığını hatırlatıyor.

✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌱 Açaí bowl’unuz çevre için ne kadar sağlıklı?

Süper gıda olarak pazarlanan açaí, Amazon’da yılda 1.6 milyon ton atık üreten dev bir endüstriye dönüşmüş durumda.

✍ Ayça Ceylan

🎷 Cazın rafine hâli

Pera 77, İstanbul’un caz kulüpleri arasında kısa sürede kendine özgü kimliğiyle öne çıktı.

✍ Orhun Atmış

🌀 Z Kuşağı sanat piyasasında

Z kuşağı koleksiyonerler, sanat tanımını genişletiyor: Dijital işler, sneaker’lar, tasarım objeler ve multimedya üretimler geleneksel sanatın önüne geçiyor.

✍ Bala Gürcan Madra

🎧 Kasımın sıcak frekansı

Güçlü kadın vokallerin damga vurduğu kasım ayında hem yerli hem de global sahnede dikkat çekici albümler ve etkileyici yeni single’lar öne çıkıyor.

✍ Orhun Atmış

🎬 Anneler ve kızları: Solak Kız

Bir kız çocuğunun, kuşaktan kuşağa aktarılan yüklerle ve “günah” fikriyle yüzleştiği “Solak Kız”, Tayvanlı üç kadının kırılgan ama dirençli hikâyesini anlatıyor.

✍ Başak Bıçak

🧸 Bu ülkede çocuklar hep tehlikede

Son aylarda yaşanan çocuk ölümleri bize acı bir gerçeği hatırlatıyor: Türkiye’de çocukların maruz kaldığı tehlikeler sistematik ihmalin sonucu.

✍ Dilşad Çelebi

🎬 Şimdi hedef: Oscar!

Altın Portakal’ı “Parçalı Yıllar” filmiyle kazanan besteci İrsel Çivit, tıptan müziğe uzanan sıra dışı yolculuğunu anlattı.

✍ Melodi Yapıcı

🏖️ Güzelcehisar: Lavın omzunda bir nefes

Bartın’ın 17 km ötesinde, milyonlarca yıllık lav sütunlarının gölgesine yaslanan bu koy.

✍ Güven Baykan

🗺 Kültür Rotası…

✍ Berrin Karadeniz

📬 Gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte istemeyi unutmayın!