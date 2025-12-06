Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1861. sayısıyla karşınızda.
🎤 Dört kuşağın değişmeyen sesi
Erol Evgin, yeni turnesiyle yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. “Sahnede olmak kanatlanıp uçmak gibi” diyor.
✍ Deniz Ülkütekin
🧭 Tarihten bugüne iklim krizi
Genç tarihçi Coşkun Faik Kavala’nın MS 536–547 “küçük buz çağı”nı ele alan çalışmasını anlatırken, iklim değişikliğinin geçmişte imparatorlukları nasıl yıktığını hatırlatıyor.
✍ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌱 Açaí bowl’unuz çevre için ne kadar sağlıklı?
Süper gıda olarak pazarlanan açaí, Amazon’da yılda 1.6 milyon ton atık üreten dev bir endüstriye dönüşmüş durumda.
✍ Ayça Ceylan
🎷 Cazın rafine hâli
Pera 77, İstanbul’un caz kulüpleri arasında kısa sürede kendine özgü kimliğiyle öne çıktı.
✍ Orhun Atmış
🌀 Z Kuşağı sanat piyasasında
Z kuşağı koleksiyonerler, sanat tanımını genişletiyor: Dijital işler, sneaker’lar, tasarım objeler ve multimedya üretimler geleneksel sanatın önüne geçiyor.
✍ Bala Gürcan Madra
🎧 Kasımın sıcak frekansı
Güçlü kadın vokallerin damga vurduğu kasım ayında hem yerli hem de global sahnede dikkat çekici albümler ve etkileyici yeni single’lar öne çıkıyor.
✍ Orhun Atmış
🎬 Anneler ve kızları: Solak Kız
Bir kız çocuğunun, kuşaktan kuşağa aktarılan yüklerle ve “günah” fikriyle yüzleştiği “Solak Kız”, Tayvanlı üç kadının kırılgan ama dirençli hikâyesini anlatıyor.
✍ Başak Bıçak
🧸 Bu ülkede çocuklar hep tehlikede
Son aylarda yaşanan çocuk ölümleri bize acı bir gerçeği hatırlatıyor: Türkiye’de çocukların maruz kaldığı tehlikeler sistematik ihmalin sonucu.
✍ Dilşad Çelebi
🎬 Şimdi hedef: Oscar!
Altın Portakal’ı “Parçalı Yıllar” filmiyle kazanan besteci İrsel Çivit, tıptan müziğe uzanan sıra dışı yolculuğunu anlattı.
✍ Melodi Yapıcı
🏖️ Güzelcehisar: Lavın omzunda bir nefes
Bartın’ın 17 km ötesinde, milyonlarca yıllık lav sütunlarının gölgesine yaslanan bu koy.
✍ Güven Baykan
🗺 Kültür Rotası…
✍ Berrin Karadeniz
