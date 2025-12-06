Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 09:26:00
Haber Merkezi
Renkli içerikleri, dolu dolu yazılarıyla Cumhuriyet Pazar gün boyu elinizden düşmeyecek. İşte bu hafta sayfalarımızdan yansıyanlar...

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik. Cumhuriyet Pazar 1861. sayısıyla karşınızda.

 

🎤 Dört kuşağın değişmeyen sesi

Erol Evgin, yeni turnesiyle yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. “Sahnede olmak kanatlanıp uçmak gibi” diyor.

Deniz Ülkütekin

 

🧭 Tarihten bugüne iklim krizi

Genç tarihçi Coşkun Faik Kavala’nın MS 536–547 “küçük buz çağı”nı ele alan çalışmasını anlatırken, iklim değişikliğinin geçmişte imparatorlukları nasıl yıktığını hatırlatıyor.

Prof. Dr. Üstün Dökmen

 

🌱 Açaí bowl’unuz çevre için ne kadar sağlıklı?

Süper gıda olarak pazarlanan açaí, Amazon’da yılda 1.6 milyon ton atık üreten dev bir endüstriye dönüşmüş durumda.

Ayça Ceylan

 

🎷 Cazın rafine hâli

Pera 77, İstanbul’un caz kulüpleri arasında kısa sürede kendine özgü kimliğiyle öne çıktı.

Orhun Atmış

 

🌀 Z Kuşağı sanat piyasasında

Z kuşağı koleksiyonerler, sanat tanımını genişletiyor: Dijital işler, sneaker’lar, tasarım objeler ve multimedya üretimler geleneksel sanatın önüne geçiyor.

Bala Gürcan Madra

 

🎧 Kasımın sıcak frekansı

Güçlü kadın vokallerin damga vurduğu kasım ayında hem yerli hem de global sahnede dikkat çekici albümler ve etkileyici yeni single’lar öne çıkıyor.

Orhun Atmış

 

🎬 Anneler ve kızları: Solak Kız

Bir kız çocuğunun, kuşaktan kuşağa aktarılan yüklerle ve “günah” fikriyle yüzleştiği “Solak Kız”, Tayvanlı üç kadının kırılgan ama dirençli hikâyesini anlatıyor.

Başak Bıçak

 

🧸 Bu ülkede çocuklar hep tehlikede

Son aylarda yaşanan çocuk ölümleri bize acı bir gerçeği hatırlatıyor: Türkiye’de çocukların maruz kaldığı tehlikeler sistematik ihmalin sonucu.

Dilşad Çelebi

 

🎬 Şimdi hedef: Oscar!

Altın Portakal’ı “Parçalı Yıllar” filmiyle kazanan besteci İrsel Çivit, tıptan müziğe uzanan sıra dışı yolculuğunu anlattı.

Melodi Yapıcı

 

🏖️ Güzelcehisar: Lavın omzunda bir nefes

Bartın’ın 17 km ötesinde, milyonlarca yıllık lav sütunlarının gölgesine yaslanan bu koy.

Güven Baykan

 

🗺 Kültür Rotası…

Berrin Karadeniz

 

