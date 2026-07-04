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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

4.07.2026 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

Keyifli söyleşiler ufuk açan yazılar, renkli bir içerik... Cumhuriyet Pazar 1891. sayısıyla karşınızda.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

🎭 Soruşturulan senin hikâyen

Deniz Göktaş hakkında açılan soruşturma, yalnızca bir stand-up gösterisini değil, mizahın ifade özgürlüğüyle kurduğu ilişkiyi de yeniden tartışmaya açtı.

✍️ Orhun Atmış

⛓️ Köleler ve gönüllü köleler

Kölelik yalnızca tarihin değil, modern yaşamın da tartışılan kavramlarından biri.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌍 Sıcağın siyaseti

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve klima kullanımı tartışmaları siyasetin yeni gündme maddesi haline geldi.

✍️ Ayça Ceylan

📖 Müzeler şifa arıyor

Meditasyondan yoga seanslarına uzanan wellness uygulamaları, müzelerin ziyaretçilerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlıyor.

✍️ Bala Gürcan Madra

🏙️ Mimarlığın dışlayıcı yüzü

Bir bankın kolçağından bir meydanın tasarımına kadar pek çok mimari tercih, kamusal alanın kimler tarafından kullanılabileceğini belirliyor.

✍️ Özlem Yalım

🧠 Zihnin içindeki yankı odası

Aynı düşünceleri tekrar tekrar zihinde döndürmek yalnızca ruh halini değil, stres düzeyini, uyku kalitesini ve beyin sağlığını da etkiliyor.

✍️ Ömür Tanyel

📖 Japon tiyatrosuna lirik bir ağıt

Geleneksel Japon kabuki sanatının görkemli dünyasında geçen “Kokuho”, bir yetimin "ulusal hazine"ye dönüşen yolculuğunu etkileyici bir görsel dille anlatıyor.

✍️ Başak Bıçak

🏛️ Türk devriminin yansıdığı bina

Eski Türk Ocağı binası, yalnızca mimarisiyle değil, Cumhuriyet'in kültürel ve toplumsal dönüşümüne tanıklık eden öyküsüyle de öne çıkıyor.

✍️ Tolga Aydoğan

👨‍👩‍👧 Engelleri aşmaya evden başlasın

Çocukların önündeki her engeli kaldırmak, onları hayata hazırlamak yerine kırılganlaştırabiliyor.

✍️ Ömür Kurt

🏞️ Taşın, suyun ve kirazın belleği

İvriz Kaya Anıtı'ndan Akgöl ve Meke Gölü'ne uzanan yolculuk, Ereğli'nin doğal ve kültürel mirasını bir araya getiriyor.

✍️ Güven Baykan

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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