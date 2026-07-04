Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎭 Soruşturulan senin hikâyen
Deniz Göktaş hakkında açılan soruşturma, yalnızca bir stand-up gösterisini değil, mizahın ifade özgürlüğüyle kurduğu ilişkiyi de yeniden tartışmaya açtı.
✍️ Orhun Atmış
⛓️ Köleler ve gönüllü köleler
Kölelik yalnızca tarihin değil, modern yaşamın da tartışılan kavramlarından biri.
✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen
🌍 Sıcağın siyaseti
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve klima kullanımı tartışmaları siyasetin yeni gündme maddesi haline geldi.
✍️ Ayça Ceylan
📖 Müzeler şifa arıyor
Meditasyondan yoga seanslarına uzanan wellness uygulamaları, müzelerin ziyaretçilerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlıyor.
✍️ Bala Gürcan Madra
🏙️ Mimarlığın dışlayıcı yüzü
Bir bankın kolçağından bir meydanın tasarımına kadar pek çok mimari tercih, kamusal alanın kimler tarafından kullanılabileceğini belirliyor.
✍️ Özlem Yalım
🧠 Zihnin içindeki yankı odası
Aynı düşünceleri tekrar tekrar zihinde döndürmek yalnızca ruh halini değil, stres düzeyini, uyku kalitesini ve beyin sağlığını da etkiliyor.
✍️ Ömür Tanyel
📖 Japon tiyatrosuna lirik bir ağıt
Geleneksel Japon kabuki sanatının görkemli dünyasında geçen “Kokuho”, bir yetimin "ulusal hazine"ye dönüşen yolculuğunu etkileyici bir görsel dille anlatıyor.
✍️ Başak Bıçak
🏛️ Türk devriminin yansıdığı bina
Eski Türk Ocağı binası, yalnızca mimarisiyle değil, Cumhuriyet'in kültürel ve toplumsal dönüşümüne tanıklık eden öyküsüyle de öne çıkıyor.
✍️ Tolga Aydoğan
👨👩👧 Engelleri aşmaya evden başlasın
Çocukların önündeki her engeli kaldırmak, onları hayata hazırlamak yerine kırılganlaştırabiliyor.
✍️ Ömür Kurt
🏞️ Taşın, suyun ve kirazın belleği
İvriz Kaya Anıtı'ndan Akgöl ve Meke Gölü'ne uzanan yolculuk, Ereğli'nin doğal ve kültürel mirasını bir araya getiriyor.
✍️ Güven Baykan
🗺️ Kültür Rotası…
✍️ Berrin Karadeniz
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