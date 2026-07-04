Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!

🎭 Soruşturulan senin hikâyen

Deniz Göktaş hakkında açılan soruşturma, yalnızca bir stand-up gösterisini değil, mizahın ifade özgürlüğüyle kurduğu ilişkiyi de yeniden tartışmaya açtı.

✍️ Orhun Atmış

⛓️ Köleler ve gönüllü köleler

Kölelik yalnızca tarihin değil, modern yaşamın da tartışılan kavramlarından biri.

✍️ Prof. Dr. Üstün Dökmen

🌍 Sıcağın siyaseti

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve klima kullanımı tartışmaları siyasetin yeni gündme maddesi haline geldi.

✍️ Ayça Ceylan

📖 Müzeler şifa arıyor

Meditasyondan yoga seanslarına uzanan wellness uygulamaları, müzelerin ziyaretçilerle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlıyor.

✍️ Bala Gürcan Madra

🏙️ Mimarlığın dışlayıcı yüzü

Bir bankın kolçağından bir meydanın tasarımına kadar pek çok mimari tercih, kamusal alanın kimler tarafından kullanılabileceğini belirliyor.

✍️ Özlem Yalım

🧠 Zihnin içindeki yankı odası

Aynı düşünceleri tekrar tekrar zihinde döndürmek yalnızca ruh halini değil, stres düzeyini, uyku kalitesini ve beyin sağlığını da etkiliyor.

✍️ Ömür Tanyel

📖 Japon tiyatrosuna lirik bir ağıt

Geleneksel Japon kabuki sanatının görkemli dünyasında geçen “Kokuho”, bir yetimin "ulusal hazine"ye dönüşen yolculuğunu etkileyici bir görsel dille anlatıyor.

✍️ Başak Bıçak

🏛️ Türk devriminin yansıdığı bina

Eski Türk Ocağı binası, yalnızca mimarisiyle değil, Cumhuriyet'in kültürel ve toplumsal dönüşümüne tanıklık eden öyküsüyle de öne çıkıyor.

✍️ Tolga Aydoğan

👨‍👩‍👧 Engelleri aşmaya evden başlasın

Çocukların önündeki her engeli kaldırmak, onları hayata hazırlamak yerine kırılganlaştırabiliyor.

✍️ Ömür Kurt

🏞️ Taşın, suyun ve kirazın belleği

İvriz Kaya Anıtı'ndan Akgöl ve Meke Gölü'ne uzanan yolculuk, Ereğli'nin doğal ve kültürel mirasını bir araya getiriyor.

✍️ Güven Baykan

🗺️ Kültür Rotası…

✍️ Berrin Karadeniz

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