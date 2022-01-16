Fotoğrafta kadın gözü

16 Ocak 2022 Pazar, 13:00

Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in bu yıl 16’ıncısı düzenleniyor. Kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunulmasının hedeflendiği yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nun danışmanlığında Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenleniyor.



Kadınların hayata dair bakış açılarını fotoğraf kareleriyle yansıttığı, bugüne kadar 23 bini aşkın kişinin 88 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı bilinen yarışmaya 18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçılar başvurabiliyor. “Hayata Dair” temasıyla en fazla 4 adet dijital renkli fotoğrafla başvurulabilen yarışmaya kayıtlar, Anadolu Hayat Emeklilik ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nun internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.



Yapılan değerlendirmeler sonunda dereceye giren eserler sergileniyor. 2 yıldır dijital ortamda gerçekleşen serginin, pandemi koşullarına bağlı olarak 2022 yılında yeniden fiziksel olarak açılması planlanırken, aynı zamanda dijital ortamda fotoğrafseverlerle buluşmaya da devam edecek. Ayrıca yarışmanın birincisine 7 bin TL, ikincisine 5 bin TL, üçüncüsüne ise 3 bin TL para ödülü verilirken, 3 eser de bin TL değerinde mansiyon ödülünün sahibi olacak. Fotoğrafları sergileme alan eser sahiplerine de 350 TL’lik ödül verilecek.



Seçici kurulunda, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, fotoğraf sanatçısı Saygun Dura ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney’in yer aldığı yarışmaya başvurular 11 Mart tarihine kadar sürecek. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nda sonuçlar 8 Nisan tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in ve TFSF’nin internet sitesinde yayınlanacak.



