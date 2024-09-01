Hiç bitmeyecek efsane: 90’lar Türkçe pop…

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:00

2020’lerin ortalarındayız. Müzik endüstrisi, teknoloji ve yaşam koşulları, her şey değişti. Ve o günlerden kalan güzel hatırlanan, adına geceler ve festivallar düzenlenen en güzel şeylerden biri “90’lar müziği”.

Ankara, bu yaz “90’lar Fest”e ev sahipliği yaptı. ODTÜ Vişnelik Çim Amfi’de yapılan festivalde; DJ Hakan Küfündür’ün öncülüğünde 90’lar popüler müziğinin güçlü isimleri Çelik, Burak Kut, Yonca Evcimik, Ege, Ümit Sayın, Mansur Ark, Grup Vitamin ve Şahsenem müzikseverlerle buluştu.

Bu kadar ismi bir arada bulmuşken şu soruyu sorduk: “İnsanlar hâlâ sizlerin o dönemki eserleriyle yaşıyorlar. Sizce bunun nedeni ne? Hem müzikal hem de toplumsal olarak, 90’larla günümüzü kıyasladığımızda, değişen ne?”

İşte yanıtları…

‘HER ANI BİR MÜZİKLE EŞLEŞİR'

Çelik: “Zamanla ahkam değişir” diye bir söz vardır… Yani hükümler, muhakemeler, tarzlar, düşünceler, insanin fiziği bile değişir. Ancak değişmeyen şeyler de vardır, örneğin zaman değişmez… İnsanların hepsinin mahkum olduğu değişmez şeyler de vardır. Herkes ölür, herkes âşık olur ve sever… Zaman hep diridir ve insan da zamanın içinden geçer gider. İşte bu geçip gitme sırasında her bir insan farklı şeyler yaşar ama aşk ve ölüm gibi ortak mahkumiyetler hiç değişmez, ortak bir duygudur. Bunu da en güzel müzik anlatır. Tüm insanlar bu eşsiz duygunun yani müziğin o müthiş etkisiyle anılar yaratırlar ve anılarıyla yaşarlar. Her anı bir müzikle eşleşir.

‘GERÇEK DUYGULAR’

Şahsenem: 1990’larda yapılan müzikte gerçek duygular söz konusuydu ve gerçekten bir emek sarf ediliyordu. Şimdi her şey dijitalleşti, kolaylaştı. 1990’ların şarkıları gerçek duyguları aktardığı ve anlattığı için dinleyicinin kalbinde önemli bir yer edindi ve çok sevildi.

‘MODASI BİTTİ, HATIRASI KALDI’

Mansur Ark: Hepimizin gençlik veya çocukluk yıllarıydı, dert tasa yok, iş-güç sıkıntısının henüz başlamadığı yaşlardaydık. Müzik dinlemek, radyo ve televizyonlarda şarkı isteklerinde bulunmak, video klipleri takip etmek çok modaydı. Yıllarla birlikte o moda da bitti.

‘MÜZİK ÇEREZ OLDU’

Grup Vitamin: 2000’lere kadar olan kuşaklar için şarkılar, hayatlarında bir fon müziği gibi duruyordu. Her duyguya ait şarkılarla anılarımızı besliyorduk. Şarkılar herkesin hayatında değerli bir yerdeydi. Artık müzik çerez oldu. Bir kıymeti yok. Eğlendirsin yeter. Bu yüzden “eskimeyen eski şarkılar” son nehir kuruyana kadar olacak. İnternetle doğan teknoloji çocuklarının hayal kurma özgürlüğü çalındı. Bu da duygularını köreltti.

‘SABUN KÖPÜĞÜ ŞARKILAR’

DJ Hakan Küfündür: Sıcaklık ve samimiyet ilk olarak... İnsanların özlemini duyduğu iyi ve güzel duyguların o yıllarda kaldığı inancı. O şarkıları duyunca belki ortaokul aşkını hatırlıyor ya da annesi kahvaltı hazırlarken radyoda çalan o şarkıyı… Şimdilerde bu seri üretim kaygısı müzisyenleri de sabun köpüğü şarkı yapmaya zorluyor.

DJ Hakan Küfündür’ün öncülüğünde “90’lar Fest”, 21 Eylül’de, Ankara ODTÜ Vişnelik Çim Amfi’de yeniden yapılacak.