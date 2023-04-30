İçin, güzelleşin

Yayınlanma: 30.04.2023 - 13:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 13:00

Günümüzün hızlı tempolu dünyasında teknolojik olarak ilerlemiş olabiliriz ama zihinsel, fiziksel ve ruhsal sorunlarımız gün geçtikçe artıyor. Stres seviyemiz de yeni zirvelere ulaşıyor. Ancak beden sürekli stres yaşamaya zorlandığında baş ağrılarına, yüksek tansiyona, göğüs ağrısına, uykusuzluğa yol açabiliyor. Bu nedenle giderek daha fazla insan güvenli ve doğal çözümler arar durumda. Sizin için günlük gerginliklerinizi yatıştıracak, rahatlatıcı ve stres giderici içeceklerin bir listesini hazırladım. Sağlıkla ve afiyetle…

KAFEİNSİZ ÇAYLAR

Tüm çaylar rahatlatıcı olabilir ancak bazıları kafeinle doludur, bu nedenle en fazla yarar için kafeinsiz çayları seçtiğinizden emin olun.

Yeşil çay: Yeşil çayda 700'den fazla yararlı bileşik vardır. En iyisi gevşemeyi destekleyen bir amino asit olan teanindir. Ayrıca odaklanmayı, konsantrasyonu ve rahatlamayı da artırır.

Papatya çayı: Bu çayın içinde sinirleri yatıştıran ve yatıştırıcı görevi görebilen bir amino asit olan glisin vardır.

Valerian: Bu kökün güçlü bir aroması olduğu kadar güçlü etkileri de vardır. Valerian, beyindeki kaygıyı yatıştıran gama aminobütirik asit olan GABA miktarını arttırarak rahat uyumanızı sağlar.

ILIK SÜT

Sütte bedenin nörotransmiter serotonine dönüştürdüğü bir amino asit olan triptofan vardır. Artan serotonin seviyeleri ruh halini iyileştirir ve stresi yatıştırır. Sütte bulunan kalsiyum, magnezyum ve laktium adı verilen bir protein kan basıncını düşürebilir. Potasyum ayrıca kasları gevşetmeye yardımcı olur. Sütü ısıtarak içmek etkisini daha da arttıracaktır.

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Hindistan cevizi suyu, besleyici ve sağlığa yararlı özelliklerinin yanı sıra ferahlatıcı tadı nedeniyle tüm dünyada gözde bir içecek. Diyet lifi, manganez, kalsiyum, riboflavin ve C vitamini ile birlikte en zengin elektrolit, klorür, potasyum ve magnezyum kaynaklarından biridir. Kaslar ve kan dolaşımını iyileştirir.

SEBZE VE MEYVE SUYU

Taze sebze ve meyve suyu, bağışıklığınızı güçlendiren birçok vitamin, mineral, antioksidan ve diğer besinleri içerir. Örneğin, B vitamini kompleksi ruh halinizi, performansınızı ve enerji seviyenizi etkiler. Böylelikle stresle başa çıkmanızı kolaylaştırır.

KAHVE

Sizi şaşırtsa da kahve (sınırlı miktarlarda) sakinleştirici bir etki yaratır ve beyninizde dopamin (kendinizi iyi hissettiren nörotransmiter) salgılamanızı sağlar.

MATCHA ÇAYI

Matcha stres giderici çay olarak tüketilmesiyle tanınır. Stres azaltıcı özelliklere sahip, protein olmayan bir amino asit olan L-theanine açısından zengin olduğu için sağlık tutkunları arasında da gözdedir. Günlük stresle başa çıkmak ve rahatlamak için düzenli olarak tüketebilirsiniz.

STRESİ AZALTMAK İÇİN AKLINIZDA OLSUN

Bilimsel olarak kanıtlanmış stresi azaltabileceğiniz yöntemler…

- Meditasyon

- Düzenli egzersiz

- Nefes egzersizleri

- Evcil hayvanınızla vakit geçirmek

- Hayal kurmak

- Müzik dinlemek

STRES ALIR, ENERJİ VERİR

Malzemeler

- 2 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen

- 1 çay kaşığı kurutulmuş melisa

- 1 tatlı kaşığı kuru papatya

- 1/2 çay kaşığı kurutulmuş lavanta

Yapılışı

- Tüm malzemeleri bir sürahiye veya bardağa koyun.

- Sıcak su ile doldurun.

- 10 dakika demlenmeye bırakın.

- Dinlenme sonrası süzerek tüketebilirsiniz.

- İsterseniz bal veya tatlandırıcı ekleyebilirsiniz.

AKLINIZDA OLSUN

*Çay demlenirken bardağın veya sürahinin üzerini örtmek temel bitki bileşiklerinin etkilerinin kaçmamasını ve suya karışmasını sağlar.

*İsterseniz bu malzemeleri farklı bitkilerle karıştırabilirsiniz. Başka otlar eklemekten veya miktarlarla oynamaktan çekinmeyin.



