Oscar gecesinin galipleri kimler olacak?

Yayınlanma: 10.03.2024 - 12:59

Güncelleme: 10.03.2024 - 12:59

İşte, bu gece Disney+’da yayımlanacak Oscarlar için tahminlerim...

En İyi Film

Alacak: Oppenheimer

Almalı: Poor Things

On filmin yarıştığı En İyi Film kategorisi, yılın en az sürpriz beklenen dallarından biri çünkü kazanacak filme işaret eden PGA, DGA gibi ödüllerin yanı sıra BAFTA ve Altın Küre’yi kucaklayan Oppenheimer gecenin kazananı olacak gibi görünüyor. Listeye giren ve yukarıda saydığım filmler arasında ödülü -bana göre- hak eden Poor Things ile The Zone of Interest gibi filmlerin bu dalda, büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe şansı yok.

En İyi Yönetmen

Alacak: Christopher Nolan

Almalı: Yorgos Lanthimos

Oscarların her daim en tartışmalı fakat bu sene en kesin gözüyle bakılan ödülü bu dalda. Oppenheimer ile ödülleri toplayan Christopher Nolan, bu dalın da favorisi. Ancak Poor Things’in büyük bir dalda ödül kazanma şansı olmadığı için kalbim, Yorgos Lanthimos’tan yana. Fakat Nolan’ın ödülünün garanti olduğunu söyleyebiliriz.

En İyi Kadın Oyuncu

Alacak: Lily Gladstone

Almalı: Emma Stone

Son birkaç haftaya kadar yarışı önde götüren Emma Stone, bana göre bu dalın tartışmasız ismi. Ancak Akademi’nin Lily Gladstone’u öne çıkaracağını ve onu ödüllendireceğini düşünüyorum.

En İyi Erkek Oyuncu

Alacak: Cillian Murphy

Almalı: Cillian Murphy

Altın Küre’yi kazanan Paul Giamatti, Cillian Murphy ile uzun süre favoriler arasında gösterilse neredeyse bütün ödülleri toplayan Murphy, bu dalın hak eden ismi ve gecenin galibi de o olacak.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Alacak: Da’vine Joy Randholp

Almalı: Da’vine Joy Randholp

The Holdhovers’taki performansıyla rakiplerinin önüne geçen Da’vine Joy Randholp bu dalın kazananı olacak.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Alacak: Robert Downey Jr.,

Almalı: Robert Downey Jr.,

Mark Ruffalo’yla çekişmeli geçen bir yarıştan sonra bu dalın kazananı Robert Downey Jr. olacak ve bence, Oppenheimer’daki nefis performansıyla hak eden de o.

En İyi Yabancı Dilde Film

Alacak: The Zone of Interest

Almalı: The Zone of Interest

Fransa bu sene, Anatomy of a Fall’u bu dalda aday göstermeyerek büyük bir hata yaptı ve The Zone of Interest lehine yarışı tartışmasız hale getirdi.

En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall

En İyi Uyarlama Senaryo: American Fiction

En İyi Animasyon: Spider-Man: Across the Spider-Verse

En İyi Belgesel: 20 Days in Mariupol

En İyi Kurgu: Oppenheimer

En İyi Görüntü Yönetimi: Oppenheimer

En İyi Yapım Tasarım: Poor Things

En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One

En İyi Ses: The Zone of Interest

En İyi Kostüm: Barbie

En İyi Saç ve Makyaj: Maestro

En İyi Orijinal Şarkı: Barbie, “What Was I Made For?” Billie Eilish, Finneas O’Connell

En İyi Orijinal Film Müziği: Oppenheimer, Ludwig Göransson