Oscar gecesinin galipleri kimler olacak?
Bu yıl 96. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri, son on yılın en güçlü aday listeleriyle güçlü karşımızda... 13 dalda adaylığıyla ödül sezonuna damgasını vuran Oppenheimer’dan, 11 dalda aday Poor Things’e, 10 dalda yarışan Killers of The Flowers Moon’dan, 8 adaylığıyla Barbie’ye, 7 dalla Maestro’ya ve 5’er dalda adaylıklarıyla The Zone of Interest, Anatomy of a Fall, American Fiction ve The Holdhovers ile 2 adaylığına rağmen kalbimizi çalan Past Lives’a..
İşte, bu gece Disney+’da yayımlanacak Oscarlar için tahminlerim...
En İyi Film
Alacak: Oppenheimer
Almalı: Poor Things
On filmin yarıştığı En İyi Film kategorisi, yılın en az sürpriz beklenen dallarından biri çünkü kazanacak filme işaret eden PGA, DGA gibi ödüllerin yanı sıra BAFTA ve Altın Küre’yi kucaklayan Oppenheimer gecenin kazananı olacak gibi görünüyor. Listeye giren ve yukarıda saydığım filmler arasında ödülü -bana göre- hak eden Poor Things ile The Zone of Interest gibi filmlerin bu dalda, büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe şansı yok.
En İyi Yönetmen
Alacak: Christopher Nolan
Almalı: Yorgos Lanthimos
Oscarların her daim en tartışmalı fakat bu sene en kesin gözüyle bakılan ödülü bu dalda. Oppenheimer ile ödülleri toplayan Christopher Nolan, bu dalın da favorisi. Ancak Poor Things’in büyük bir dalda ödül kazanma şansı olmadığı için kalbim, Yorgos Lanthimos’tan yana. Fakat Nolan’ın ödülünün garanti olduğunu söyleyebiliriz.
En İyi Kadın Oyuncu
Alacak: Lily Gladstone
Almalı: Emma Stone
Son birkaç haftaya kadar yarışı önde götüren Emma Stone, bana göre bu dalın tartışmasız ismi. Ancak Akademi’nin Lily Gladstone’u öne çıkaracağını ve onu ödüllendireceğini düşünüyorum.
En İyi Erkek Oyuncu
Alacak: Cillian Murphy
Almalı: Cillian Murphy
Altın Küre’yi kazanan Paul Giamatti, Cillian Murphy ile uzun süre favoriler arasında gösterilse neredeyse bütün ödülleri toplayan Murphy, bu dalın hak eden ismi ve gecenin galibi de o olacak.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Alacak: Da’vine Joy Randholp
Almalı: Da’vine Joy Randholp
The Holdhovers’taki performansıyla rakiplerinin önüne geçen Da’vine Joy Randholp bu dalın kazananı olacak.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Alacak: Robert Downey Jr.,
Almalı: Robert Downey Jr.,
Mark Ruffalo’yla çekişmeli geçen bir yarıştan sonra bu dalın kazananı Robert Downey Jr. olacak ve bence, Oppenheimer’daki nefis performansıyla hak eden de o.
En İyi Yabancı Dilde Film
Alacak: The Zone of Interest
Almalı: The Zone of Interest
Fransa bu sene, Anatomy of a Fall’u bu dalda aday göstermeyerek büyük bir hata yaptı ve The Zone of Interest lehine yarışı tartışmasız hale getirdi.
En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall
En İyi Uyarlama Senaryo: American Fiction
En İyi Animasyon: Spider-Man: Across the Spider-Verse
En İyi Belgesel: 20 Days in Mariupol
En İyi Kurgu: Oppenheimer
En İyi Görüntü Yönetimi: Oppenheimer
En İyi Yapım Tasarım: Poor Things
En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One
En İyi Ses: The Zone of Interest
En İyi Kostüm: Barbie
En İyi Saç ve Makyaj: Maestro
En İyi Orijinal Şarkı: Barbie, “What Was I Made For?” Billie Eilish, Finneas O’Connell
En İyi Orijinal Film Müziği: Oppenheimer, Ludwig Göransson
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