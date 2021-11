Siyah western güzeldir!

18 Kasım 2021 Perşembe, 13:12

Filmin başında “Bu. İnsanlar. Yaşadılar” yazdığına bakmayın, Netflix’in yeni western’i “The Harder They Fall”daki karakterler tarihi kişilikler değil; gerçi tarih çoğunlukla beyazlar tarafından yazıldığı için tam olarak bilmemize de imkân yok. Zaten neredeyse tüm film boyunca sadece siyah karakterlerin maceralarını izlediğimiz bu “siyah western”in kastı da biraz bu; yani nereden bileceksiniz ki, belki de gerçekten yaşadı bu insanlar, değil mi ama?

Hollywood’un bir dönem en popüler türü olan western’i diriltmek için neler yapılmadı ki? Clint Eastwood örneğin, 90’ların başında hem yönettiği hem de oynadığı “Unforgiven” ile bir hayli yaklaşmıştı western’leri yeniden popülerleştirmeye. Sadece o mu? Coen Biraderler (True Grit), Quentin Tarantino (Hateful Eight”) gibi nice prestijli isim şansını denedi de batıya giden treni tam anlamıyla yola çıkaramadı. Hatta “Cowboys and Aliens” ve “Red Dead Redemption” gibi farklı denemeler de yapıldı ama hiçbiri o eski para basma makinesinin çarklarını uzun süre çalıştıramadı. Şimdi karşımızda gerçek manasıyla siyah bir western var ve belki de uzun yıllardır ilk kez Hollywood nefesini tuttu bekliyor, acaba bekledikleri mucize bu olabilir mi diye.

KARAKTERLERİN NEREDEYSE TAMAMI SİYAH

Şunu en baştan teslim edelim: Siyahi müzisyen ve sinemacı Jeymes Samuel’in (müzik piyasasında The Bullitts adıyla biliniyor daha çok) çektiği “The Harder They Fall” salonlarda izleyiciyle buluşmak gibi riskli bir yoldansa Netflix’in çok daha korunaklı çatısı altında görücüye çıktı ve gişede olası bir felaketi baştan bertaraf etmiş oldu ama eleştiriler ve izleyici ilgisi hiç de fena değil doğrusu. Elbette salonlarda izlemek çok daha keyifli olurdu bu filmi; zira Samuel sıklıkla geniş ekrana yakışacak lensler kullanmış ama ne yazık ki son kertede evdeki bilgisayar ekranlarına (hatta bazen cep telefonu ekranına) mahkûm kalacak bir filme imza atmış. Üzülmemek elde mi?

Tipik bir intikam filmi olan (ki western’lerin en sık kullanılan temalarından biridir intikam) “The Harder They Fall” klasik bir western’de olması gereken her şeye sahip desek yanlış olmaz. Tabii oyuncularının siyah olması dışında. Hatta fazlası var eksiği yok. Bir kere yine büyük ölçüde Jeymes Samuel sayesinde müthiş müzikleri var. Başta reggae esintili ritmik melodileri olmak üzere tüm müzikler hem dramatik etkiyi alabildiğine destekliyor hem de filme şaşırtıcı bir enerji ve klişeleri bile yeni gösterecek denli taze bir hava katıyor. Jay-Z, Kid Cudi, Ms. Lauryn Hill, Alice Smith, Koffee, Laura Mvula, Seal, muhteşem soprano Pretty Yende ve tabii ki CeeLo Green gibi isimlerin katkıda bulunduğu soundtrack fena halde takdire şayan, aklınızda bulunsun. Müziklerin ötesinde filmin hemen her sahnesi, kendi başına keyif verici. Samuel diyalogları yazarken belki Tarantino kadar oyuncaklı ve çok katmanlı bir yol tutturmamış ama yer yer onun kadar eğlenceli anlar yaratmayı başarmış. İşin aslı, sadece karakterlerin siyah olması bile filme ister istemez bir alt metin katıyor...

SİYAH VE SAĞLAM KADRO

Kadın karakterlerin en az erkek karakterler kadar ağırlıkta olduğu filmin oyuncu kadrosu da bir hayli sağlam. Denzel Washington gibi dev bir figür yok ama Idris Elba gibi hayli saygın bir isim ve Regina King gibi siyah Hollywood’un simgelerinden biri olmaya çok yakın bir kadın oyuncu (ve yönetmen aynı zamanda) var kadroda. Daha genç kuşaktan, her ikisi de 30 yaşında olan Lakeith Stanfiled (son dönemde adını çok duyduğumuz ve fazlasıyla takdir ettiğimiz bir aktör) ve Zazie Beetz hiç şüphesiz filmin gizli kahramanları.

“Kim daha hızlı silah çekecek” temalı düello sahnelerinden tutun da kasabadaki hemen her binanın çatısından düşen silahşörlerin olduğu uzun çatışma sekanslarına kadar (ve tabii ki olmazsa olmaz “Saloon” eğlencelerinden tren ve banka soygunlarına kadar) her klişenin beceriyle elden geçirildiği “The Harder They Fall” western filmlerine çoktandır arzulanan hayat öpücüğünü verecek mi bilemiyoruz ama arkadaşlarla toplanıp bol adrenalinli bir sinema gecesi planlamak isteyenlere önerilecek bir film şüphe yok.