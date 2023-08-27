Yedekte bekleyen ilişki: 'Benching'

Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:46

Güncelleme: 27.08.2023 - 12:50

Birlikte zaman geçirirken çok eğleniyorsunuz, keyfiniz her zaman yerinde, anlaşıyorsunuz da. Ancak bir adım ileri atmak istediğinizde... Mesajlarınıza geri dönmüyor, hep meşgul, ilişkiden korkuyor.

Mantıksız saatlerde arıyor, buluşmak istiyor, siz bir plan yapmak istediğinizdeyse ortadan yok oluyor. Böyle bir durum yaşıyorsanız, siz de yedeklenmiş bir ilişki olarak bekliyorsunuz demektir.



Günümüzün ilişki biçimleri birçok yönüyle geçmişe benziyor. Güncel ilişkilerin özelliğiyse benzer ve süregelen davranış kalıplarının bir kavram eşliğinde tanımlanması. Bu da “zehirli” olarak nitelendirilen ilişkilerde “yaralı” olan tarafın yaşadığı daha iyi anlaması ve kendini daha iyi anlatabilmesine olanak tanıyor.



İşte ”benching” de bu kavramlardan biri. İki kişi arasındaki romantik paylaşımlarda bir tarafa, “Peki şimdi biz neyiz” sorusunu sorduran ve pek de anlamlı bir yanıt bulunamadığında ortaya çıkan bir yedekte bekleyen ilişki seçeneği olma durumu.



İlişki uzmanları yedek ilişki olduğunu düşünen bireylerin karşısındaki kişiye karşı cesur ve dürüst olmalarını öneriyor. Ayrıca sizi rahatsız eden davranışlara karşı kesin sınırlar koymak da duygusal olarak kullanılmanızın önüne geçmek için yardımcı olabilir.



NEDEN YEDEKSİNİZ?



Yalnız kalma korkusu: Günümüzde pek çok insanın en büyük korkusu olan “yalnızlık” ilişkilerin de sağlıklı temeller üzerine oturmasını zorlaştırıyor. Yalnız kalma endişesiyle farklı ilişki seçeneklerini belirsiz bir durumda bırakmak çağdaş zamanların korkusunun bir sonucu olarak yorumlanabilir.



Empati yoksunluğu: Belirsiz de olsa ilişkide olduğu kişinin duygularını yeterince önemsemeyen kişiler “Daha iyi bir seçenek çıkar” beklentisiyle karşısındakini yedekte tutabiliyor.



‘Date’ uygulamaları: Araştırmalar randevulaşma uygulamaları ve genel olarak sosyal medyanın, bireyin birden fazla kişiyle iletişimde olmasını kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Seçeneklerin artması da ilişkileri “yedeklemeyi” artıran etkenler arasında.



Hızlı tüketim kültürü: Bugünlerde pek çok “şey” gibi ilişkiler de oyunlaştırılmış durumda. Özellikle gençlerin dijital dünyadaki alışkanlıklarını ve çevrimiçi sipariş kültürünü gerçek yaşamdaki ilişkilerine taşıması “benching”i öne çıkarıyor.



ARKADAŞ DEĞİL, İLİŞKİ HİÇ DEĞİL



Eğer bu davranışlara maruz kalıyorsanız partneriniz tarafından yedekte bekletiliyor olabilirsiniz.



Aradığınız kişiye...



Birlikte güzel bir gün geçirdiniz, artık duygularınızdan eminsiniz ve ona güvenmeye başladınız. Ancak birden ortadan yok oluyor. Günlerce haftalarca ona ulaşamıyorsunuz. Yedek kalmış olabilirsiniz.



Birden ortaya çıktı



Artık ümidi kestiniz. Aşk acınızı yavaş yavaş kabuk bağlamaya başladı, ona olan ilginizi de kaybetmeye başladınız. Aniden o arıyor, hatta çıkageliyor. Belki de “oyuna” girme zamanınız geldi!



‘Meşgulüm’



Evet sizi yedekleyen kişi sürekli meşguldür. Belki de gerçek bir yoğunluk içindedir. Ancak bunu sizi “yok saymak” için pekâlâ kullanabilir.



Çevrimiçi ama



Belki de milyonları öfke krizlerine sürükleyen “çevrimiçi görünüp mesajınıza yanıt vermeyen insan tipi” sorunsalı “benching” için de bir işaret olabilir.



Tek taraflı iletişim



İlişkilerin en önemli iki belirleyicisinden biri olan sağlıklı iletişim “benching”e maruz kalıyorsanız pek mümkün olmaz. Sürekli söyleyeceklerinizi tartıyor, onu üzmekten, sinirlendirmekten korkuyorsanız, duygularınız hep ikinci planda kalıyorsa, ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekebilir.



YEDEK OLMAK NASIL HİSSETTİRİR?



Kendini suçlama



Kafa karışıklığı



Özgüven ve özdeğer kaybı



HANSEL VE GRETEL’İN EKMEK KIRINTILARI



Yedek ilişki demişken ilişkiler konusunda zorlayıcı olan bir başka kavramdan da söz etmek gerekir.

“Hansel ve Gretel” masalından alıntıyla ortaya çıkan ve iki kardeşin evin yolunu bulmak için ormana attıkları ekmek kırıntılarından gelen “breadcrumbing” kavramı, karmaşık ilişki biçimlerinden bir başkası.

Bu tür ilişkide birey partnerine göstermesi beklenen ilgiyi azar azar gösterir. Partnerinin etkilendiği davranışlardan daha fazla talep etmesine yönelik olarak yorumlanan bu davranış biçimi “breadcrunmbing”e maruz kalan kişinin ilişkiyi sürdürmek için sürekli daha fazla çaba gösteren taraf olmasına neden olabilir.

