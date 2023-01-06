CHP İzmir’de yüzde 30 zammı protesto etti

06 Ocak 2023 Cuma, 15:46

CHP, İzmir'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 30 olarak açıkladığı memur ve emekli maaş zamlarını protesto etti.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen etkinliğe CHP İzmir Milletvekilli Tacettin Bayır, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Eylemde konuşan CHP İzmir Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, 5500 liralık emekli aylığı ile geçinmenin imkansız olduğunu belirterek maaşların insanca yaşanabilir seviyeye çekilmesi için iktidara çağrıda bulundu.

Günümüzde emeklilerin yaşadıkları hayat koşullarına “Sefalet düzeni” olarak adlandıran Yıldız, “AKP genel başkanı açlık sınırının Aralık 2022 itibariyle 8130 lira olduğu ülkemizde, 5500 lira emekli aylığı vermekle övünüyor. Partimizin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi teklifini ise reddediyor. Çünkü saray ülkenin kaynaklarını, hazinesini, kimi üç, kimi dört, kimi ise beş yerden maaş alan danışmanlarına, faiz lobilerine, 5'li çeteye, ballı müteahhitlere aktarıyor. Tercihini emekliden, memurdan, işçiden yana değil, bir avuç yandaştan yana kullanıyor. Milyonlarca memura, emekliye, dul yetime ve işçiye ise açlığı ve yoksulluğu reva görüyor. Emeklinin, memurun, işçinin sofrasından kepçeyle alan iktidar, söz konusu ücret zammı olduğunda kaşıkla veriyor. Emeklilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz iktidarın asgari sefalet ücretine, zam adı altında verdiği sadakaya muhtaç bırakılamaz. Kendi emeklisine ve çalışanına fakir fukara gözüyle bakan bu saray düzenini değiştireceğiz. Ekonomik buhrana, enflasyona, pahalılığa, işsizliğe, emekli yoksulluğuna son vereceğimiz, hep birlikte zenginleşip hep birlikte kalkınacağımız düzeni gelecek sandıktan sonra mutlaka kuracağız” diye konuştu.