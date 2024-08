Göztepe’den beraberlik serisine devam

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:00

Göztepe, ilk iki haftadaki Antalyaspor ve FB beraberliklerinden sonra üçüncü haftada da Alanyaspor deplasmanından beraberlikle döndü. Böylece Süper Lig’in İzmir temsilcisi sarı kırmızılıların beraberlik serisi üç maça çıktı.

STOİLOV’UN NİELSEN ISRARI VE KADRO DIŞI KALAN YALÇIN

Stoilov’un ekibi attığı kadar da gol yedi bu üç maçta. Rakip kaleleri üç kez havalandıran Göz Göz, kendi ağlarında da üç gol gördü. Geçen sezonun güçlü defansı bu sezon alarm veriyor. Göz Göz’ün geride daha dikkatli olması, daha iyi pozisyon alması ve adam kaçırmaması gerekiyor. Herkes merak ediyor; geçen sezonun başarılı ismi Ogün ve yeni transfer Nazım varken neden Nielsen mevkisi de olmamasına karşın sağ bekte oynatılıyor iki maçtır? Ki, bu oyuncu iki maçta da oldukça falso verdi. Bunun kanımca tek açıklaması şu: Yönetim Nielsen’i transfer sürerken göndemek istiyor ve o yüzden vitrinde tutmak istiyor! Yoksa Stoliov’un Nielsen’e meftun olduğunu hiç sanmıyorum! Bu arada Lis’in nihayet gelerek son maçta kaleye geçmesi ve sağ bekteki rotasyonla defansın toparlanacağını umuyorum.

Stoliov’un geçtiğimiz cuma akşamı oynanan Alanyaspor maçındaki 11 tercihi şöyleydi: Lis-Koray-Heliton, Miroshi- Nielsen, Dennis, İsaac, Tijaniç, Djalma-Romulo, Kubilay.

Görüldüğü gibi, geçen sezonun ikinci yarısındaki en flaş isim olan ve FB maçında kulübede kalan Yalçın, bu kez kulübede de yoktu! Duyduklarım doğru ise, FB maçında kulübeye çekilmesine tepki gösteren Yalçın’ı takımdan ayrı çalışmaya göndermiş Stoilov. Oysa hocanın FB maçında taktik gereği Yalçın’ı kulübede başlattığını yazmıştım o maçın kritiğinde. Fakat eğer Yalçın bunu anlayamayıp tepki gösterdiyse yazık. Kim olursa olsun hocanın tercihlerine saygı duymak durumunda. Duyduğum başka bir şey daha var; Yalçın’la yönetim arasındaki imza krizi… Umarım Yalçın sorunu geride kalır en kısa zamanda, çünkü iyi bir Yalçın’a gereksinimi var Göztepe’nin.

ORTADA BİR MAÇ

Alanyaspor-Göztepe maçında iki takım da kazanma isteğini ortaya koydu. Alanyaspor topa daha çok sahip olsa da hızlı çıkan konuk ekip daha çok pozisyon bulan taraftı. Son anlardaki Romulo’nun kafa şutlarından sonuç çıkmaması Göz Göz adına talihsizlikti. Tijaniç’in 20’de sakatlanarak çıkması Göztepe’nin topa sahip olma ve hücum gücünü olumsuz etkilese de konuk ekip yine de Heliton’un golüyle soyunma odasına 1-0 önde girmesini bildi.

İkinci yarıya hızlı giren ve gol arayan taraf ev sahibi Alanyaspor oldu. Nitekim 48’de Yusuf’un ayağından beaberlik sayısını buldu Alanyaspor. Efecan ile Göztepe defansını zorlayan ev sahibinin şuursuz ataklarının karşısında Göztepe bu yarıda Koray’la bir fırsatı harcarken, Matsuki’nin asistinde nefis bir vuruşla topu filelerle buluştran Juan ince bir ofsayta takıldı. Uzatmalarda Romulo’nun kafasını güçlükle çıkardı, Romulo’dan ikinci kez gelen kafa vuruşu ise az farkla üstten dışarı çıktı.

YENİ TRANSFELERİN ÖZGÜVENLERİ ARTTIKÇA GÖZ GÖZ DAHA İYİ OLACAK

Dennis, Alanyaspor maçındaki performansıyla göz kamaştırdı. Nielsen dışında hemen her oyuncu görevini yaparken hücumda daha cesur çıkan ve daha çok çoğalan bir Göztepe’yi aradı gözlerim. Takıma geç katılan yeni transferler Miroshi, Juan, Bokele, Matsuki’nin ilerleyen haftalarda özgüvenleri arttıkça daha çok katkıda bulunacaklarını not edeyim. Stoilov’un Taha ve Ogün’den yararlanmayı düşünmesini ve bu oyuncuları formadan fazla uzak tutmamasını tavsiye ederim. Takıma katılması beklenen iki isim de gelince Göztepe birkaç hafta içinde kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen, her maçta sahaya üç puan için çıkan bir takım hüviyetine girecektir. Yalnız, Stoilov’a bir uyarım var; takımı kart konusunda ve penaltı konusunda uyarması gerekiyor. Kırmızı kart ve hele maçın başlarında gereksiz sarı kart görmemeli futbolcular. Alanyaspor maçının ilk 24 dakikasında üç sarı kart gören bir Göztepe vardı! Aleyhe penaltı olmaması için de özel defansif çalışma şart. Bu sorunları çözen Göztepe’nin maç kazanması kolaylaşacaktır.

“SAHA KAPAMA” CEZASI!

TFF, Göztepe-FB maçında yaşanan istenmeyen olaylara ilişkin cezaları açıkladı. FB Başkanı Ali Koç, talimat ve kurallara aykırı olarak sahaya girdiği için para cezasına çarptırılırken ona fiziki müdahale bulunarak düşmesine yol açan Göztepe akreditasyonlu kişiye de 90 gün hak mahrumiyeti verildi. Hepsi bu değil; Göztepe’ye iki maç da “saha kapatma” geldi! Uzun süredir böyle bir ceza verilmediği için nasıl uygulanacağını doğrusu bendeniz de merak ediyorum herkes gibi! Başka sahada ama seyircili… O başka saha neresi?.. Eskiden yanlış hatırlamıyorsam arada ceza alan takımın iliyle bir il olması gerekiyordu. En az 300 km. koşulu da olabilir. Her statta ışıklandırma, passolig sitemi yok. Her statta zemin elverişli değil. Göztepe’nin itirazı sonuç vermezse bakalım iki iç saha maçı nerede oynanacak?

TARAFTARSIZ FUTBOL MU OLUR?

Bu noktada Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoliov’un maçtan sonra yaptığı açıklamaya katılmamak mümkün değil. Şöyle demişti hoca:

“Futbolun taraftarlar için var olduğunu düşünüyorum. 3-4 kişi sorun çıkardığında, tüm taraftarları cezalandırmak kabul edilemez. Bence, kişisel cezalar uygulanmalıydı ama tüm taraftarların bu şekilde cezalandırılması benim açımdan kabul edilemez. Federasyonun biraz daha esnek olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bizim kulübümüzde değil, diğer kulüplerde de 1-2 kişinin hatasından dolayı tüm taraftarlar cezalandırılmamalı. Zaten Passolig sistemi var, kimin ne yaptığı belli. Buna göre önlemler alınabilir ve gerekli cezalar verilebilir. Taraftarlar olmadan futbolun bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Taraftarlar, futbolun en değerli unsurlarından biri. Bizler, futbolseverleri stadyumlara çekmek için çalışıyoruz, sürekli bu konuda çaba harcıyoruz. Ancak tüm taraftarların bu şekilde cezalandırılması gerçekten üzücü…”

İki sezon aradan sonra İzmir yeniden Süper Lig ile buluştu derken kafadan iki maç saha kapatma! Gerçekten adil değil. Ali Koç’u iten kişiye 6 ay hatta 1 sene hak mahrumiyeti verin tamam ama neden tribünleri futbol için dolduran 20 bin taraftarı cezalandırıyorsunuz? TFF’nin ilk iliklenen yanlış düğmeye de bir daha bakıp Göztepe’nin itirazını dikkate almasını bekliyorum. Bakın; Göztepe tribünü seyirci ortalaması ile TFF 1’de iken bile Süper Lig takımları dahil olmak üzere Türkiye’nin beşinci büyük tibünüydü. Bu sezon da en kötü beşinci olur 19,500’lük tribüne karşın. Süper Lig’deki bazı takımlar birkaç yüz ya da birkaç bin seyirciye oynuyor! TFF’nin İzmir’e ceza vereceğine, seyirci ortalaması hiç olmazsa 3-5 binin altındaki takımları Süper Lig’e almama üzerine bir çalışma yapmasını öneriyorum. Bu Türk futbolu adına çok daha hayırlı olacaktır.