Güven veren sambacı: Heliton

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:30

Göztepe, 9 Ocak 2024’te Trendyol 1. Lig’deki takıma ilk iki yarışında güç katmak üzere alınan Heliton Jorge Tito dos Santos’un transferini şöyle duyurmuştu:

“1995 doğumlu defans oyuncusu Héliton ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Bulgaristan’ın güçlü ekiplerinden CSKA 1948 forması giyen Héliton'un, Bulgaristan 1. Lig kariyerinde CSKA 1948 ile 43, Portekiz kariyerinde 2. Lig’deki SC Covilhã ile 29 ve CSKA ile UEFA Avrupa Konferans Ligi kariyerinde ise 2 maçı bulunuyor. Héliton'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.”

1,5 yıllık sözleşmesinde 1 yıl da uzatma opsiyonu olan ve 275 bin Euro bonservis bedeli ödenerek takıma dahil edilen oyuncunun bugünkü piyasa değeri performansı ile üçe katlanmış durumda.

DEFANSİF YÖNÜ DE OFANSİF YÖNÜ DE GÜÇLÜ

13 Kasım 1995 Brezilya doğumlu, 1,95 boyunda ve sol ayaklı olan Heliton stoper mevkiinde fakat ikinci bölgesi ön libero. Geriden oyun kurmada usta. İri yapısına karşın tam bir sambacı, topla ilişkisi yumuşak, oldukça teknik bir oyuncu. Uzun paslarda da topun süratini çok iyi ayarlıyor. Topu rasyonel kullanıyor.

Nitekim Heliton, Göztepe forması ile Trendyol 1. Lig’de 16 lig ve 1 kupa maçına çıkarak defansın belkemiği oldu ve Göztepe’nin doğrudan Süper Lig’e çıkmasında rol sahibi oldu. Zaman zaman ilei çıkan Heliton, ligde 1, kupada 1 olmak üzere 2 gole de imza attı. Savunmada kritik müdahalelerde bukunduğu gibi hücuma da hareket getirdi. Duran toplada rakip ceza alanında etkili… Geçen sezon sadece üç sarı kart gören oyuncunun kırmızı kartı yok. Bu tablo da bir defans oyuncusu için önemli artı.

Kuşkusuz, Stoilov Heliton’u tanıdığı ligden ara transfer döneminde getirirken takımın şampiyon olacağını ve bu oyuncudan Süper Lig’de de yararlanacağını biliyordu. Heliton’un Bulgaristan’da CSKA deneyimi öncesinde Portekiz 2. Ligi’ndeki Covilha deneyimi, öncesinde ise Brezilya alt liglerdeki deneyimi var.

SÜPER LİG’DEKİ PERFORMANSI

Heliton, Süper Lig’de Göztepe’nin dört maçında da forma giyen ve 360 dakika sahada kalan bir oyuncu olarak istikrar abidesi. Bu dört maçtan birinde, deplasmandaki Alanyaspor maçında takımına puan getiren tek golü kaydetti.

Kısa zamanda futbolu ve kişiliğiyle taraftarın ve camianın gönlünü fetheden Heliton’un istikrarlı çizgisini bozmadan Göztepe’ye yararlı olacağı bir sezon diliyorum. Onu sahada izlerken keyif alıyorum.