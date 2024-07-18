Salihli Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek

Salihli Belediyesi ve Çölyak Derneği, çölyak hastalarına destek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Belediyemiz, üzerine düşeni yaparak çölyak hastalarımıza destek olmaya devam edecek” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18.07.2024 - 17:34
Salihli Belediyesi’nden çölyak hastalarına destek
Abone Ol google-news

Manisa’da Salihli Belediyesi ve Çölyak Derneği, çölyak hastalarına yönelik destek kampanyası başlattı. Çölyak hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak üretilen gıdalar, Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çölyak hastası yurttaşlara dağıtıldı.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan, "Çölyak hastalığı, gluten içeren yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle çölyak hastalarımızın özel diyetlerine uygun gıdalara erişimini kolaylaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Belediyemiz, bu konuda üzerine düşeni yaparak çölyak hastalarımıza destek olmaya devam edecek" dedi.

Glutensiz ekmek, un, makarna ve diğer temel gıda ürünlerinin temin edilmesinde büyük zorluklar yaşadıklarını anlatan çölyak hastaları ve aileleri, yapılan bu yardımdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.


Manisa haberleri Salihli haberleri çölyak hastalığı haberleri çölyak hastaları haberleri Çölyak haberleri Mazlum Nurlu haberleri

İlgili Haberler

Glütensiz diyet: Çölyak hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Glütensiz diyet: Çölyak hastalarının dikkat etmesi gerekenler
Aydın’da çölyaklılara özel iftar

Aydın’da çölyaklılara özel iftar
Çölyaklı açlığa mahkûm: Devletin verdiği aylık 360 TL destekle bir kilo makarna alınabiliyor

Çölyaklı açlığa mahkûm: Devletin verdiği aylık 360 TL destekle bir kilo makarna alınabiliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler