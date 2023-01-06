Soyer’den gençlerin kişisel gelişimi için imza

06 Ocak 2023 Cuma, 11:08

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençleri odağına alan projeleri devam ediyor. 6 sivil toplum kuruluşu ile geçen Aralık ayında İzmir Eğitim Vakıfları İş Birliği Modeli’ni hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile de protokol imzaladı. Egemenlik Evi’nde düzenlenen protokol töreninde TOG Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru katıldı.

ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

İmza töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, heyecanlı olduklarını belirterek, “Daha çok beraber olabileceğimiz, birlikte çalışabileceğimiz bir zemin yaratmaktan dolayı heyecanlıyız. Farklı illere, güzel bir örnek olacak. Ortaya güzel fikirler ve projeler çıkacak. Bunu da İzmir’den daha iyi yapabilecek bir kent olmaz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz” dedi. TOG Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin kıymetli olduğunu ve iş birliğinden çok mutlu olduklarını dile getirdi.

NELER YAPILACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TOG gençler için katılımcı bir anlayışla ortak projeler üretecek. Bu projelerde kurumsal bilgi ve deneyimler paylaşılacak. Gönüllü kapasitesi güçlendirilerek, gönüllü eğitmen ve eğitim desteği sağlanacak. Gençlerin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla ortak yayın ve etkinlikler yapılacak.