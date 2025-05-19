Avrupa Birliği’nden büyüme uyarısı: Ticaret gerilimi ekonomiyi zorluyor!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile yaşanan ticaret geriliminin ardından Euro Bölgesi için ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. 2025 yılı beklentisi yüzde 1,3’ten yüzde 0,9’a, 2026 yılı beklentisi ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,4’e çekildi.

İLKBAHAR RAPORU YAYIMLANDI

AB Komisyonunun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2025 İlkbahar" başlıklı raporuna göre, birlik ekonomisi 2025'e beklenenden daha güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak bu yıl büyümenin ılımlı seyredeceği, küresel belirsizlikler ve ticaret gerilimlerine rağmen 2026’da kısmi bir toparlanma beklendiği ifade edildi.

Raporda, AB ekonomisinin 2025’te yüzde 1,1, 2026’da ise yüzde 1,5 büyüyeceği; Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2025’te yüzde 0,9, 2026’da yüzde 1,4 büyüme kaydedeceği belirtildi.

ÖNCEKİ TAHMİNLERE GÖRE GERİLEME VAR

Komisyonun sonbaharda yayımladığı önceki raporla kıyaslandığında, 2025 ve 2026 tahminlerinde düşüş olduğu görülüyor. AB’nin büyüme öngörüsü 2025 için yüzde 1,5’ten 1,1’e, 2026 için ise yüzde 1,8’den 1,5’e çekildi. Euro Bölgesi için 2025 tahmini yüzde 0,4, 2026 tahmini ise yüzde 0,2 oranında düşürüldü.

Raporda, "Bugünkü tahminde, büyüme görünümü önemli ölçüde aşağıya doğru revize edildi. Bu zayıflayan küresel ticaret görünümü ve ticaret politikasına ilişkin yüksek belirsizlikten kaynaklanıyor" ifadesine yer verildi.

ÜYE ÜLKELERDE FARKLI SEYİR

Rapor, ülke bazında da tahminler içeriyor. Bu yıl Avusturya'nın küçüleceği, Almanya'nın durgun kalacağı, Fransa'nın yüzde 0,6, İtalya'nın yüzde 0,7, İspanya'nın ise yüzde 2,6 oranında büyüyeceği öngörülüyor. 2026’da ise Almanya’nın yüzde 1,1, Fransa’nın yüzde 1,3, İtalya’nın yüzde 0,9, İspanya’nın ise yüzde 2 büyümesi bekleniyor.

ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENİYOR

Enflasyonun bu yıl AB genelinde yüzde 2,3, Euro Bölgesi'nde yüzde 2,1 olması, 2026 yılında ise AB'de yüzde 1,9, Euro Bölgesi'nde yüzde 1,7 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

ABD'NİN TİCARET POLİTİKASI BELİRSİZLİK YARATIYOR

Raporda, dünyanın ABD'nin korumacı ticaret politikalarına hazırlıksız yakalandığına dikkat çekildi. 2 Nisan’da açıklanan gümrük tarifeleri artışlarının küresel ekonomide şok etkisi yarattığı, piyasaların sert tepkisi sonrası tarifelerin askıya alındığı anımsatıldı.

ABD'nin ticaret politikasındaki belirsizliğin küresel görünüm üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, 12 Mayıs’ta ABD ile Çin arasında varılan ve tarifelerin kısmen geri çekilmesini içeren anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi. Ancak, tarifelerin hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği ve bunun ABD-Çin ticaretinde azalmaya yol açacağı vurgulandı.

Raporda, "Dünyanın en açık ekonomisi olan AB bu gerginliği hissediyor. Küresel pazarlardaki zayıf ekonomik genişleme kaçınılmaz olarak ihracat büyümesini yavaşlatacak" değerlendirmesi yer aldı.

RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ

Küresel ticaretteki kırılmaların büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısında bulunulan raporda, görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Raporda Türkiye ekonomisine dair de yorumlara yer verildi. Sıkı para ve maliye politikası ile düşük enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyonda düşüşün sürmesinin beklendiği belirtildi. Bütçe açığında azalma öngörülürken, kamu borcunun ılımlı seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 2,8, 2026’da ise yüzde 3,5 büyümesi tahmin ediliyor.

'AB EKONOMİSİ DAYANIKLILIK GÖSTERİYOR'

AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, "AB ekonomisi, yüksek ticari gerginlikler ve artan küresel belirsizlik ortamında dayanıklılık gösteriyor" dedi. Büyümenin 2025’te de ılımlı şekilde devam edeceğini, enflasyonun ise öngörülenden daha hızlı düştüğünü ifade etti. Dombrovskis, "Görünümdeki riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Bu nedenle AB içinde rekabet gücümüzü artırmak için kararlı adımlar atmalıyız" diye konuştu.