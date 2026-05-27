1950 Dünya Kupası: 12 yıllık sessizlik, Hindistan'ın çıplak ayakları ve Maracanazo faciası

Futbol tarihinin en dramatik ve en ilginç turnuvalarından biri olan 1950 Dünya Kupası, Cumhuriyet Podcast’in yeni bölümünde Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin’in sunumuyla masaya yatırıldı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1942 ve 1946 yıllarında yapılamayan Dünya Kupası, 12 yıllık uzun bir bekleyişin ardından Güney Amerika’da, Brezilya’nın ev sahipliğinde yeniden hayata döndü. Ancak savaşın etkileri, turnuvanın formatından katılımcı takımlara kadar her alanda kendini hissettirdi.

İşte "Maracanazo" (Maracana Faciası) olarak bilinen o ünlü finali ve sayısız ilginç hikayeyi barındıran 1950 Dünya Kupası’nın öne çıkan detayları:

Savaşın İzleri ve Brezilya'nın Cesareti

1950 yılına gelindiğinde Avrupa, savaşın yıkıcı etkileriyle boğuşuyordu. Maddi zorluklar ve yıkılan altyapılar nedeniyle hiçbir Avrupa ülkesi turnuvayı düzenlemeye talip olmadı. Bu noktada devreye giren ve savaştan uzak kalmanın avantajını kullanan Brezilya, FIFA’nın çağrısına kulak vererek turnuvaya ev sahipliği yapmayı üstlendi.

Türkiye'nin Katılamadığı Kupa

Türkiye, 1950 Dünya Kupası için elemelerde mücadele etmiş ve Suriye’yi mağlup etmişti. Aynı grupta yer alan Avusturya’nın çekilmesiyle birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ancak dönemin zorlu ekonomik şartları ve Brezilya’ya yapılacak yolculuğun yüksek maliyeti nedeniyle Milli Takımımız bu büyük turnuvaya gidemedi.

İngiliz Kibri ve Amerikan Amatörleri

Futbolun beşiği İngiltere, önceki turnuvalara "kibir" nedeniyle katılmamıştı. 1950'ye ise mutlak favori olarak, "Dünyanın Süper Gücü" edasıyla geldiler. Ancak ilk turda, çoğu farklı meslek gruplarından (postacı, öğretmen vb.) oluşan amatör ABD takımına karşı 1-0’lık şok bir yenilgi aldılar. Bu skor o kadar inanılmazdı ki; telgrafla İngiltere'ye iletilen maç sonucunun bir yazım hatası olduğunu düşünen İngiliz gazeteleri, ertesi gün skoru okuyucularına "İngiltere 10 - 1 ABD" şeklinde duyurdu!

Hindistan'ın Çıplak Ayaklı Protestosu

Turnuvanın en ilginç olaylarından biri Asya temsilcisi Hindistan’ın yaşadıklarıydı. Hindistan takımı, turnuvaya katılma hakkı elde etmişti ancak futbolcular maçlara çıplak ayakla çıkmak istiyordu. FIFA’nın kuralları gereği krampon giymenin zorunlu tutulması üzerine Hindistan, bu kararı protesto ederek turnuvadan çekildi.

Maracanazo: Bir Ulusun Gözyaşları

1950 Dünya Kupası'nın formatı diğerlerinden farklıydı; tek bir final maçı yerine dört takımın (Brezilya, Uruguay, İsveç, İspanya) karşılaştığı bir final grubu oluşturulmuştu. Brezilya, son maç olan Uruguay karşısına şampiyonluk için sadece bir beraberliğin bile yeteceği avantajla çıktı.

Maç için özel olarak inşa edilen, o günkü kapasitesiyle yaklaşık 200 bin kişinin doldurduğu Maracana Stadyumu'nda Brezilya, tüm dünyanın beklediği şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyordu. İlk yarı Brezilya'nın kontrolünde geçti ve ikinci yarının başında öne geçtiler. Ancak Uruguay, pes etmedi. Maçın sonlarına doğru buldukları iki golle (2-1) Brezilya’yı kendi evinde yıkarak Dünya Kupası’nı kazandılar.

"Maracanazo" olarak spor tarihine geçen bu maç, Brezilya için bir milli felaket olarak kabul edildi. Stadyumda intihar edenler, kalp krizi geçirenler oldu. Bu travmatik yenilginin faturası, yediği hatalı goller nedeniyle Brezilya kalecisi Barbosa’ya kesildi ve Barbosa hayatının sonuna kadar bir "lanetli" gibi yaşamak zorunda kaldı.