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Almanya'dan Nagelsmann ile ayrılık kararı: Jürgen Klopp ile görüşmeler başlayacak

Almanya'dan Nagelsmann ile ayrılık kararı: Jürgen Klopp ile görüşmeler başlayacak

3.07.2026 15:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Almanya'dan Nagelsmann ile ayrılık kararı: Jürgen Klopp ile görüşmeler başlayacak

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından görevinden istifa etti.

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Alman Milli Takımı'nda teknik direktör Julian Nagelsmann için beklenen son resmileşti.

Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası'na son 32 turunda veda edilmesinin ardından milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa etti.

Nagelsmann, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Turnuvadan elenmemizden bu yana geçen günlerde çok düşündüm ve hem kişisel olarak hem de federasyon içindeki güvendiğim insanlarla konuştum. Bu kadar benim için hiç de kolay olmadı. Benim için her zaman en büyük öncelik, takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Teknik ekibime, destek ekibine ve federasyondan bize destek veren herkese, özellikle de birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarlara da özel bir teşekkür sunuyorum. Zor zamanlarda bile bizi sırtladınız, bize güvendiniz, bize enerji verdiniz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla unutulmaz futbol gecesi yaşatamadığımız için gerçekten çok üzgünüm. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz."

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EN BÜYÜK ADAY KLOPP

Almanya Futbol Federasyonu, Jürgen Kloop'u milli takımın başına geçirmek için görüşme yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "DFB yönetimi artık Jürgen Klopp ile resmi görüşmelere başlayacak. Kendisi bu görevi kabul etmeye hazır olduğunu zaten belirtmişti" ifadeleri yer aldı.

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