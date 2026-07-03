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Enner Valencia'dan milli takımına veda

Enner Valencia'dan milli takımına veda

3.07.2026 15:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Enner Valencia'dan milli takımına veda

2026 Dünya Kupası'na veda eden Ekvador'un 36 yaşındaki golcüsü Enner Valencia, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

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Ekvador'un deneyimli golcüsü Enner Valencia, milli takımı bıraktı.

36 yaşındaki golcü futbolcu, 2026 Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından Ekvador Milli Takımı kariyerini noktaladığını duyurdu.

Ekvador Milli Takımı hesabından Valencia için paylaşım yapıldı ve 36 yaşındaki futbolcuya teşekkür edildi.

Enner Valencia için yapılan paylaşımda, "109 maç, 49 gol ve dünyanın en güzel formasıyla bıraktığı devasa miras. GOAT. Süper Enner. El Chivo. Ülkenize adanmışlığınız ve onu en iyi şekilde temsil ettiğiniz için teşekkürler" denildi.

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