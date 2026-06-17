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Avusturya, Dünya Kupası'nda Ürdün engelini üç golle geçti!

Avusturya, Dünya Kupası'nda Ürdün engelini üç golle geçti!

17.06.2026 09:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Avusturya, Dünya Kupası'nda Ürdün engelini üç golle geçti!

Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Ürdün'ü 3-1 mağlup etti.
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2026 Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Ürdün ile karşı karşıya geldi. ABD'nin eyaleti Kaliforniya'da oynanan maçı Avusturya, 3-1'lik skorla kazandı.

Avusturya, 20. dakikada Romano Schmid'in attığı golle Ürdün karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ürdün, Ali Iyad Olwan'ın 50. dakikada attığı golle Avusturya karşısında 1-1'i buldu.

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GALİBİYETLE BAŞLADI

Avusturya, 76. dakikada Al-Arab'ın kendi kalesine attığı golle Ürdün karşısında 2-1 öne geçti.  Avusturya, Marko Arnautovic'in 90+12'deki penaltı golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Avusturya, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı. Ürdün, ilk maçında puan alamadı.

Avusturya, Dünya Kupası' bir sonraki maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Ürdün, Cezayir ile puan mücadelesi verecek.

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