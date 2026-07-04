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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (4 Temmuz - 5 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (4 Temmuz - 5 Temmuz)

4.07.2026 05:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (4 Temmuz - 5 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 4 Temmuz akşamı ve 5 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak toplam 2 maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunda cumartesi akşamı ve pazar sabahı oynanacak 2 maçla sürecek.

KANADA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Kanada, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20:00'de Fas ile karşılaşacak. NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

PARAGUAY - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 00:00'da Paraguay ile karşılaşacak. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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