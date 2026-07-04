Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (4 Temmuz - 5 Temmuz)

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunda cumartesi akşamı ve pazar sabahı oynanacak 2 maçla sürecek.
KANADA - FAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Kanada, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20:00'de Fas ile karşılaşacak. NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
PARAGUAY - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 00:00'da Paraguay ile karşılaşacak. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.