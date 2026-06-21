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Deniz Undav 2 golle yıldızlaştı: Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikada yıktı

Deniz Undav 2 golle yıldızlaştı: Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikada yıktı

21.06.2026 01:05:00
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Deniz Undav 2 golle yıldızlaştı: Almanya, Fildişi Sahili'ni son dakikada yıktı

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya son dakikada bulduğu golle Fildişi Sahili'ni 2-1 yendi. Süper Lig'den 5 futbolcu karşılaşmada süre aldı.

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 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 2. maçında Almanya, uzatmalarda bulduğu golle Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti.

Toronto Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Almanya olsa da 30. dakikada Fildişi Sahili, Kessie'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sol kanatta topla buluşan Diomande'nin ceza sahasına ortasında Diallo'nun vuruşu Brown'dan döndü. Seken topu önünde bulan Kessie'nin bekletmeden şutunda top filelere gitti: 0-1. İlk yarı Fildişi Sahili'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Almanya ikinci devrede oyuna beraberlik getirdi. 68. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Amiri'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya Undav gelişine vurarak topu ağlara yolladı: 1-1.

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Singo, 82. dakikada sakatlanarak yerini Doue'ye bıraktı.

Mücadelenin uzatma anlarında oyunu rakip kaleye yıkan Almanya, aradığı golü 90+4. dakikada buldu. Nmecha'nın savunmanın arasından gönderdiği pasa hareketlenen Undav, dönerek vuruşuyla takımını öne geçirdi: 2-1.

Almanya karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak grupta puanını 6'ya çıkardı. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

İlgili Konular: #Almanya #Fildişi Sahili #2026 Dünya Kupası

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