Dünya Kupası öncesi Alman efsaneden Leroy Sane tepkisi

22.05.2026 14:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, Almanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sane'nin kadroda yer alması eleştirileri de beraberinde getirdi. Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Sane kararıyla ilgili konuştu. Matthaus, "Ben Sane'yi kadroya almazdım" dedi.

Leroy Sane'nin Alman Milli Takımı ile son dört maçta 2 gol attığı ve 3 asist yaptığı hatırlatılan Matthaus, "Hepsi kulağa oldukça iyi geliyor ama kimlere karşı oynuyorduk ki?" dedi. [Lüksemburg, Slovakya, İsviçre ve Gana]

Matthaus, "Sane, milli takımda Slovakya karşısında dünya klasında bir maç çıkardı ancak diğer oyuncular daha iyi performans göstermişken, altı ya da yedi maçtan birinde çok iyi oynamak Dünya Kupası kadrosunda olmak için yeterli mi?" diye konuştu.

"BEKLENTİLERİN GERİSİNDE"

Sane'nin Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak ilk 11'de yer almadığını söyleyen Matthaus, "Galatasaray'da bile düzenli olarak ilk 11'de oynayamıyor. Beklentilerin çok gerisinde kaldı. Taraftarlar bazen stadyumda onu kutluyor ve adını haykırıyor ancak genel olarak memnun değiller" dedi.

