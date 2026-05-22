Cumhuriyet Gazetesi Logo
İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Yıldız isimler listede yer almadı

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Yıldız isimler listede yer almadı

22.05.2026 12:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Yıldız isimler listede yer almadı

İngiltere Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Yıldız isimlerin listede yer almaması dikkat çekti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. İngiltere Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu.

Yıldız futbolcular Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer ve Harry Maguire listede kendine yer bulamadı.

Teknik Direktör Thomas Tuchel'ın tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi.

İşte İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones

Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

İlgili Konular: #ingiltere #Dünya Kupası #Harry Maguire

İlgili Haberler

Dünya Kupası öncesi milyar dolarlık kriz: FIFA ABD’deki dev stadyumların isimlerini sildi!
Dünya Kupası öncesi milyar dolarlık kriz: FIFA ABD’deki dev stadyumların isimlerini sildi! 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD'de ticari sponsorluk krizi baş gösterdi. FIFA, katı pazarlama kuralları gereği NFL takımlarının milyon dolarlık isim haklarını iptal ederek arenalara konum bazlı yeni isimler verdi.
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Nagelsmann, Sane kararının nedenini açıkladı
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Nagelsmann, Sane kararının nedenini açıkladı Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya alma sebeplerini açıkladı.
Dünya Kupası öncesi Ebola alarmı: Antrenman kampı iptal edildi
Dünya Kupası öncesi Ebola alarmı: Antrenman kampı iptal edildi Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde ülkedeki hazırlık kampını Ebola salgını nedeniyle iptal etti. FIFA'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiği ve durumu yakından takip ettiği belirtildi.