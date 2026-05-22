İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Yıldız isimler listede yer almadı

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. İngiltere Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu.

Yıldız futbolcular Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer ve Harry Maguire listede kendine yer bulamadı.

Teknik Direktör Thomas Tuchel'ın tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi.

İşte İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones

Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins