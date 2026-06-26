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FIFA Dünya Kupası'na özel lezzet şöleni

FIFA Dünya Kupası'na özel lezzet şöleni

26.06.2026 15:02:00
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Cumhuriyet Spor
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FIFA Dünya Kupası'na özel lezzet şöleni

2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi yiyecek sponsoru FritoLay, ülkelerin geleneksel mutfaklarından ilham alan özel lezzetleri taraftarlarla buluşturdu.

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2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi yiyecek sponsoru FritoLay çatısı altındaki Ruffles’ın liderliğinde hayata geçirilen kampanya kapsamında geleneksel mutfaklardan ilham alan özel lezzetler taraftarlarla buluştu. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya genelindeki pazarları kapsayarak Ruffles’ın bugüne kadarki en iddialı lezzet tanıtımlarından biri olarak öne çıkıyor.

DÜNYA MUTFAKLARININ İKONİK LEZZETLERİ

Dünya mutfaklarından ilham alan özel lezzet seçkisi Türkiye'de tüketicilerle üç farklı ürünü buluşturdu: Ruffles Arjantin’den ilhamla biftek lezzetinde, Doritos geleneksel Türk Mutfağından ilhamla Turca ve Cheetos İtalya’dan ilhamla pizza lezzetinde.

TURNUVAYA ÖZEL TASARIM

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı ayrıca, Doritos Turca ile daha da öne çıktı. Doritos, Türk mutfağından ilham aldığı Turca ürününü, 24 yıllık FIFA Dünya Kupası hasretinin bitmesine özel olarak yeniden tasarladı ve tüketicilerin beğenisine sundu.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Yiyecek

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