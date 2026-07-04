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Gana'yı tek golle geçti: Son 16 biletini alan son takım Kolombiya

Gana'yı tek golle geçti: Son 16 biletini alan son takım Kolombiya

4.07.2026 06:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Gana'yı tek golle geçti: Son 16 biletini alan son takım Kolombiya

Dünya Kupası'nda Kolombiya, Gana'yı Arias'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Güney Amerika ülkesi son 16 turunda İsviçre'nin rakibi oldu.

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana karşı karşıya geldi.

Arrowhead Stadyumu'nda oynanan maçın 8. dakikasında sakatlanan Cordoba, yerini Suarez'e bıraktı.

Gana'da ise 13. dakikada oyuna devam edemeyen Senaya'nın yerine Seidu oyuna dahil oldu.

14. dakikada Arias sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. 

Kolombiya soyunma odasına üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Kolombiya sahadan 1-0 galip ayrılarak Gana'yı turnuvanın dışına itti.

Güney Amerika ülkesinin son 16 turundaki rakibi İsviçre olacak. Mücadele 7 Temmuz Salı günü saat 23.00'te BC Place'de oynanacak.

İlgili Konular: #Kolombiya #2026 Dünya Kupası #Gana

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