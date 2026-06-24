Grubunu lider tamamladı: İsviçre, Kanada'yı iki golle devirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nun son hafta maçında Kanada ile İsviçre kozlarını paylaştı.

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre, Kanada'yı 2-1 yendi

İsviçre'ye Kanada karşısında galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ruben Vargas ve 57. dakikada Johan Manzambi kaydetti. Kanada'nın tek golü ise 76. dakikada Promise David'den geldi.

Bu sonuçlarla birlikte İsviçre 7 puanla grubu lider tamamlayarak son 32 turuna adını yazdırdı. Kanada ile Bosna Hersek 4'er puana ulaşırken Kanada, averaj üstünlüğüyle 2. sırada yer aldı ve grupta son 32 turuna yükselen diğer takım olmayı başardı.