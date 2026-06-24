Alman futbolcudan 'Leroy Sane' sorusuna sert tepki: Dakikalar içinde özür diledi

Jamie Leweling, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçı olan Ekvador karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Leroy Sane hakkındaki yorumu ve sorusu nedeniyle bir gazeteciye sert tepki gösterdi.

Gazeteci, Sane'nin kamuoyunda son dönemde eleştirel bir gözle değerlendirildiğini belirterek Leweling'e takım arkadaşı hakkındaki görüşünü sordu. Ayrıca olası bir ilk 11 rotasyonu hakkında da fikrini öğrenmek istedi. Leweling ise, "Bu, sorulan sorular arasında açık ara en kötü soruydu" yanıtını verdi.

Basın mensuplarından gelen duyulabilir tepkilerin ardından Leweling konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, gerçekten öyle. Sanki şimdi onun hakkında kötü bir şey söyleyecekmişim gibi davranılıyor. Zaten söylenecek kötü bir şey de yok. Tabii sizler için her zaman vardır. Çünkü siz sürekli olumsuz şeyler yazacak bir konu arıyorsunuz.

Bu bir şaka değil, ciddi söylüyorum. Sorunuza cevap verecek olursam; bence Almanya ya da Alman medyası, sürekli bir veya iki oyuncuyu hedef alıp onları kötü göstermeye çalışmamalı. Leroy Sane'nin bizim için oynuyor olmasından memnuniyet duymalıyız.

Evet, o benim rakibim. Ama dört yıl önce ona hayranlıkla bakıyordum, bugün ise onunla aynı takımda forma rekabeti yaşıyorum. Şu ana kadar çok başarılı bir kariyere imza attı ve ondan öğrenilecek çok şey var."

Basın toplantısının sonunda Leweling, hedef aldığı gazeteciye karşı daha yumuşak bir tavır sergileyerek, "Az önce biraz fazla sert olduysam özür dilerim" ifadelerini kullandı.