16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü: Katili arkadaşları

16 yaşındaki Mikey Roynon isimli çocuk, katıldığı bir ev partisinde çıkan kavga sırasında bıçaklanarak öldü. Mikey Roynon'un katili, kendisi ile aynı yaştaki arkadaşı çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:28
16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü: Katili arkadaşları
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İngiltere'nin Bristol kentinde üç erkek çocuğu, 16 yaşındaki bir erkek çocuğunu öldürmekten suçlu bulundu.

Mikey Roynon isimli çocuk, 10 Haziran 2023'te Bath'ta bir ev partisinde çıkan kavga sırasında büyük bir bıçak darbesi aldı.

Mahkeme, çocuklardan birini cinayetten, diğer iki çocuğu ise kasıtsız adam öldürmekten suçlu buldu. 16 yaşındaki çocukların isimleri yasal nedenlerden dolayı açıklanmadı. 

Cinayetten suçlu bulunan çocuk, Mikey'i bıçakladığını itiraf etti ancak meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söyledi. Kararlar açıklanırken Mikey'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. 

Bristol Kraliyet Mahkemesi, 6 hafta boyunca Bath'ın Weston bölgesinde bir evde düzenlenen doğum günü partisinde yaşanan olayları dinledi. 50 kişilik partide bıçaklanan Mikey, olay yerinde hayatını kaybetti. 

Üç sanık da duruşmada ifade vermemeyi tercih ederek, yazılı ifadelerini sundu. Çocuklardan ikisi bıçak bulundurduklarını itiraf etti ancak üçü de cinayeti reddetti. 


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