25 yıllık bekleyiş sona erdi: Fransa’da cinsel eğitim müfredatı başlıyor

Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:10

Güncelleme: 31.03.2025 - 12:10

Fransa’da 2001 yılında yürürlüğe giren ancak uygulamaya geçmeyen yasanın ardından, yaklaşık 25 yıl sonra ilk kez somut bir müfredat, öğretmen eğitimi ve materyal planlaması yapılmış oldu.

2023 yılında hükümeti kendi yasasını uygulamadığı için dava eden Le Planning Familial gibi örgütler gelişmeyi olumlu karşılarken, muhafazakar kesimlerden sert tepkiler geldi.

Les Républicains partisinden 100'ü aşkın senatör, cinsiyet kimliği ifadelerinin çıkarılmasını talep ederek programa karşı çıktı.

Eski Kadın Hakları Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, geçmişte benzer girişimlerin tehditler nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı.

EĞİTİM BAKANI: “KESİNLİKLE GEREKLİ”

Eğitim Bakanı Elisabeth Borne ise yeni müfredatı “kesinlikle gerekli” olarak nitelendiriyor.

Bağımsız bir komisyona göre Fransa'da her üç dakikada bir çocuk cinsel istismara uğruyor ve birçok çocuk cinselliği ilk kez pornografi sitelerinden öğreniyor.

Yasal dayanağı 1973’e kadar uzanan cinsel eğitim politikası, ilk kez sistemli ve ulusal ölçekte uygulanacak.

Ancak eğitim sendikaları ve muhalif gruplar, bütçe ve öğretmen eğitimi gibi konularda eksiklikler olduğunu savunuyor.

Programın uygulanmasına karşı açılan davalar ve protestolar sürerken, aktivistler ve uzmanlar #MeToo hareketiyle birlikte ülkedeki cinsellik anlayışında köklü bir değişim yaşandığını vurguluyor.