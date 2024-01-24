76 kişinin öldüğü yangının failinden kan donduran itiraf

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:37

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:39

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki evsizleri yaşadığı iddia edilen çok katlı bir binada geçen Ağustos ayında çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Güney Afrika polisi, geçen yıl 76 kişinin ölümüne yol açan yangının sorumluluğunu üstlenen ve yangını boğduğu bir adamın cesedinden kurtulmaya çalışırken çıkardığını söyleyen bir adamı tutukladı.

Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, kimliği açıklanmayan adam soruşturmada, yangın gecesi başka bir adamı döverek ve boğarak öldürdüğünü söyledi.

Haberlere göre adam daha sonra cesedin üzerine benzin döktüğünü ve bir kibritle ateşe verdiğini söyledi.

İfadesinde uyuşturucu kullandığını ve binada yaşayan bir uyuşturucu satıcısı tarafından adamı öldürmesinin söylendiğini belirtti.

Polisin yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan bu kişinin 76 cinayet, 120 cinayete teşebbüs ve bir kundaklama suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Johannesburg Belediyesi'nin mülkiyetinde olan binada, yüzlerce evsiz yaşıyordu. Bina sakinlerinin çoğu Güney Afrika'da yasadışı olarak bulunduklarından şüphelenilen göçmenlerdi. Acil servis yetkilileri, binadaki yangın merdivenlerinin çoğunun o gece kilitli ya da zincirlenmiş olmasının yangını daha da ölümcül hale getirdiğini söylemişti.