76 kişinin öldüğü yangının failinden kan donduran itiraf

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 76 kişinin öldüğü büyük yangının faili bulundu. Failin yangını, boğduğu bir kişinin cesedini yok etmek için çıkardığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:37
76 kişinin öldüğü yangının failinden kan donduran itiraf
Abone Ol google-news

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki evsizleri yaşadığı iddia edilen çok katlı bir binada geçen Ağustos ayında çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı. 

Güney Afrika polisi, geçen yıl 76 kişinin ölümüne yol açan yangının sorumluluğunu üstlenen ve yangını boğduğu bir adamın cesedinden kurtulmaya çalışırken çıkardığını söyleyen bir adamı tutukladı. 

Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, kimliği açıklanmayan adam soruşturmada, yangın gecesi başka bir adamı döverek ve boğarak öldürdüğünü söyledi.

Haberlere göre adam daha sonra cesedin üzerine benzin döktüğünü ve bir kibritle ateşe verdiğini söyledi.

İfadesinde uyuşturucu kullandığını ve binada yaşayan bir uyuşturucu satıcısı tarafından adamı öldürmesinin söylendiğini belirtti. 

Polisin yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan bu kişinin 76 cinayet, 120 cinayete teşebbüs ve bir kundaklama suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Johannesburg Belediyesi'nin mülkiyetinde olan binada, yüzlerce evsiz yaşıyordu. Bina sakinlerinin çoğu Güney Afrika'da yasadışı olarak bulunduklarından şüphelenilen göçmenlerdi. Acil servis yetkilileri, binadaki yangın merdivenlerinin çoğunun o gece kilitli ya da zincirlenmiş olmasının yangını daha da ölümcül hale getirdiğini söylemişti. 


Güney Afrika haberleri Johannesburg haberleri Yangın haberleri ceset haberleri

İlgili Haberler

Güney Afrika'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Güney Afrika'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika: Esirleri taşıyan Rus uçağı düştü

Son dakika: Esirleri taşıyan Rus uçağı düştü
İngiliz basınından çarpıcı iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’

İngiliz basınından çarpıcı iddia: ‘İncirlik’ten Gazze’ye bomba taşındı’

En Çok Okunan Haberler