9 BM personeli gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Etiyopya’da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

(İHA)
09 Kasım 2021 Salı, 20:40
9 BM personeli gözaltına alındı
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Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Sözcü, BM güvenlik yetkililerinin gözaltına alınan personeli ziyaret ettiğini ve BM’nin Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu personeli derhal serbest bırakmasının istendiğini aktardı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Etiyopya hükümeti, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.


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