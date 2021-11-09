9 BM personeli gözaltına alındı
Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Etiyopya’da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.
Sözcü, BM güvenlik yetkililerinin gözaltına alınan personeli ziyaret ettiğini ve BM’nin Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu personeli derhal serbest bırakmasının istendiğini aktardı.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Etiyopya hükümeti, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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