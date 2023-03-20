AB, depremzedelere yönelik Uluslararası Bağış Konferansı gerçekleştiriyor

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:40

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:41

Avrupa Birliği, bugün Brüksel'de, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin mağdurlarına yardım etmek üzere uluslararası bağışçıların fonlarını arttırmayı amaçlayan bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), bağışçıları en azından BM'nin Türkiye için 1 milyar dolar ve Suriye için 397 milyon dolarlık acil çağrısının tamamen finanse edilmesini sağlamaya çağırdı.

BM, Türkiye için yapılan çağrının şu ana kadar sadece yüzde 16'sının karşılandığını, Suriye için ise bu rakamın yüzde 72 olduğunu açıkladı.

"DURUM HALA VAHİM"

IRC Suriye Ülke Direktörü Tanya Evans, "Depremin üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, etkilenen bölgelerdeki durum hala vahim. Pek çok evin hasar görmesi ya da yıkılması nedeniyle pek çok insanın aşırı kalabalık ve yetersiz kaynaklara sahip toplu barınaklarda uyumaktan başka seçeneği kalmadı" dedi.

Ankara ile koordinasyon halinde konferansa ev sahipliği yapan AB, daha fazla yardım, kurtarma ve yeniden inşa için "önemli bir taahhütte" bulunmayı planladığını açıkladı.

AB, uluslararası toplumun geri kalanını da "hasarın ölçeği ve büyüklüğü doğrultusunda" fon sağlamaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferansa video bağlantısı aracılığıyla katılacağı belirtiliyor.