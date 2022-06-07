AB yetkilisinden çarpıcı yıllık rapor: 'Türkiye ile müzakereler durma noktasında'

07 Haziran 2022 Salı, 14:15

Yunanistan’da Avrupa Birliği’nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi, pazartesi günü AB Parlamentosu’na AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki yıllık raporunu sunarken, Ankara yönetimine Yunanistan konusunda eleştirilerde bulundu.

Varhelyi, “Türkiye’nin tavrı Yunanistan’ın bazı adaları üzerindeki egemenliğine itiraz ederken, Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürme çabalarıyla çelişiyor” dedi.

AB yetkilisi, Türkiye’nin Ege üzerindeki uçuşlarının da ‘endişe verici’ olduğunu dile getirirken, “Türkiye’den iyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve gerekirse Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmak suretiyle anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne açık bir şekilde bağlı kalması beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

‘KIBRIS SORUNUNA HÂLÂ ÇÖZÜM UMUTLARI VAR’

Varhelyi’nin raporunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin statüsü de ele alındı. AB yetkilisi, “Türkiye ile ilgili yaşadığımız en büyük zorluk, hala Kıbrıs sorununa çözüm bulma umutlarına sahip olmaları” dedi.

Yunan yetkili Türkiye’yi suçlarken, “Kuzey Kıbrıs toplumunun BM öncülüğündeki çözüm müzakerelerine katılmasına ve Türkiye’nin Maraş’taki kışkırtıcı eylemlerini durdurmasına ihtiyacımız var” dedi. Varhelyi, Türkiye’nin AB için kilit bir ortak olduğunu da vurgularken, “Türkiye ile tansiyonun son aylarda azalması olumlu” dedi.

Ancak Varhelyi, Türkiye’nin son dönemde AB’den uzaklaşmaya devam ettiğini savunurken, “Bu nedenle Türkiye ile üyelik müzakereleri durma noktasına geldi” dedi.