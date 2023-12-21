ABD basını APEC Zirvesi'ni yazdı: Şi, Biden'ı uyardı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 13:29

Güncelleme: 21.12.2023 - 13:30

Çin lideri Şi Cinping’in, Amerikalı ve Çinli yetkililerin katıldığı bir toplantıda ABD Başkanı Joe Biden’a, Pekin'in adanın güç kullanarak yeniden bütünleşmesinden ziyade barışçıl bir entegrasyondan yana olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Şi’nin ayrıca, ABD ordusunun Çin'in 2025 veya 2027'de Tayvan'ı ‘devralmayı’ planladığı yönündeki tahminlerine de değindiği, ancak herhangi bir zaman çerçevesinin belirlenmediğini belirterek bu tahminleri reddettiği de kaydedildi.

Sputnik'in aktardığına göre, NBC'ye konuşan ve Biden ile Şi arasındaki görüşmenin içeriğine aşina olan Beyaz Saray yetkilileri, Çin liderini ‘keskin ve açık sözlü, ancak çatışmacı olmayan biri’ olarak tanımladı.

ABD Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, Tayvan'ın kontrolünü yeniden sağlamak için harekete geçmesi durumunda Pekin'e karşı ‘cehennem yaptırımları’ taslağı geliştireceği sözü verdi.

NBC News'in haberini değerlendiren Graham, haberin sunulma şekliyle dahi ‘sinir bozucu olmaktan öte’ olduğuna vurgu yaparken, “İki şeyi hızlı bir şekilde yapmak için Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerle birlikte çalışacağım. Birincisi, Tayvan için güçlü ek koruma oluşturmak. İkincisi, harekete geçmesi halinde Çin'e uygulanacak ‘cehennem yaptırımları’ taslağı hazırlamak” diye ekledi.

Graham, Çin'e karşı koymak için iki partiden de güçlü bir destek olduğunu iddia etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, daha önce gazetecilere verdiği brifing sırasında, ABD’nin ‘Tek Çin’ ilkesine bağlı kaldığını yinelemiş, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediklerini ifade etmişti.

NBC’nin haberi hakkında yorum yapmaktan kaçınan Kirby, "iki lider arasındaki tartışmanın ayrıntılarına girmeyeceğini" vurgularken, aynı zamanda Şi'nin yeniden birleşme arzusundan ‘açık ve net’ bir şekilde bahsettiğini ancak bunun ‘yeni bir şey olmadığını’ da sözlerine ekledi.