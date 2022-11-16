ABD Başkanı Biden'dan Polonya açıklaması: Rusya'dan ateşlenme ihtimali düşük

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:56

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da füze patlaması olayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Joe Biden, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan füzenin Rusya'dan atılmış olma ihtimalinin "düşük" olduğunu söyledi.

Biden, füzenin Rusya'dan ateşlenip ateşlenmediğini söylemek için çok erken olup olmadığı sorusu üzerine, "Buna karşı çıkan ön bilgiler var. Tamamen araştırmadan bunu söylemek istemiyorum ama yörüngeye bakılırsa Rusya'dan ateşlenmiş olması pek olası değil araştırıp göreceğiz" dedi.

Biden, ABD ve NATO ülkelerinin harekete geçmeden önce olayı tamamen araştıracaklarını söyledi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik son füze saldırılarına değinen Biden, "Yaptıkları tamamen vicdansızca, tamamen vicdansızca" ifadelerini kullandı.