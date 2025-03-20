ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna ile maden anlaşması imzalanacağını duyurdu

Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:45

Güncelleme: 20.03.2025 - 23:45

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile uzun süredir anlaşma sağlanamayan maden ve doğal kaynaklar anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yaşanan tartışma sonrası, kıymetli madenler anlaşması askıya alınırken geçen günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı telefonda görüştü. Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtirken anlaşmanın yakında imzalanacağını açıkladı.