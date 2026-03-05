ABD Başkanı Trump'tan NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.03.2026 11:26:00
ANKA
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye teşekkür ederek, müttefiklerin Washington’un İran’a yönelik saldırılarını “büyük ölçüde” desteklediğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, dün yaptığı açıklamada, NATO’nun İran’a yönelik saldırılarda doğrudan yer almadığını belirtirken, Washington’un eylemlerinin müttefikler tarafından “geniş çapta desteklendiğini” vurgulamıştı.

Rutte, "Görülüyor ki, müttefikler temelde büyük ölçüde başkanın yaptıklarını destekliyor ve ABD’nin bölgedeki nükleer ve füze kapasitesini ortadan kaldırma çabalarını da mümkün kılıyor" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika NATO Genel Sekreterimize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

