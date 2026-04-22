ABD’den bir geri adım daha: Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetleri uzatıldı

22.04.2026 20:21:00
İHA
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin aksaması nedeniyle petrol kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerden gelen talepler doğrultusunda, İran ve Rusya’dan deniz yoluyla sevk edilen petrol ürünlerine yönelik yaptırım muafiyetlerinin 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Senatosu Ödenekler Alt Komitesi’ndeki bütçe oturumunda yaptığı açıklamada, kararın Orta Doğu’daki son gelişmelerin Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini aksatmasıyla petrol kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerden gelen talepler üzerine alındığını belirtti. Bessent, söz konusu taleplerin geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları sırasında yaklaşık 10 ülkenin maliye yetkililerinden geldiğini belirtti.

Bakan Bessent ayrıca Tahran yönetiminin yaptırım muafiyetlerinden 14 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği yönündeki iddiaları yalanladı ancak, duruma ilişkin herhangi bir detay vermedi.

İLAVE MUAFİYET DÜŞÜNMEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Söz konusu gelişme, ABD’nin ilave yaptırım muafiyetleri uygulamayı düşünmediğine yönelik açıklamalar ardından yaşandı. ABD Hazine Bakanı, 15 Nisan tarihinde Beyaz Saray’da düzenlenen bir basın toplantısında piyasaya daha fazla petrol tedariki için ilave yaptırım muafiyeti düşünüp düşünmediklerine yönelik bir soru almıştı. Bessent bu soruya cevabında, "Rus petrolü için genel lisansı yenilemeyeceğiz. İran petrolü için genel lisansı da yenilemeyeceğiz. Bu, 11 Mart’tan önce denizde olan petrole ilişkindi. Dolayısıyla, bunların hepsi kullanıldı" demişti.

Reuters: Rusya, Almanya'ya petrol akışını durduracak Rusya’nın, Kazakistan petrolünün Almanya’ya Druzhba boru hattı üzerinden sevkıyatını 1 Mayıs itibarıyla durdurmaya hazırlandığı öne sürüldü. Reuters’a konuşan sektör kaynakları, güncellenmiş ihracat takviminin Kazakistan ve Almanya’ya iletildiğini bildirdi.
Görüntüler paylaşıldı: ABD, İran'a giden petrol tankerine el koydu! ABD, İran’a destek sağladığı iddia edilen petrol tankerine Hint-Pasifik’te el koydu; Trump ise bu geminin, Çin’den İran’a gönderildiğini öne sürerek, “hediye” yüklü olduğunu iddia etti.
Hürmüz trafiği kilitlendi: Petrol fiyatları nasıl etkilenecek? Petrol fiyatları üzerinde Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Citigroup, küresel arzda yaşanabilecek aksaklıkların fiyatları yukarı taşıyabileceğine dikkat çekti. Ateşkes ve müzakere süreci ise piyasaların yönü açısından yakından izleniyor.