ABD ile Güney Kore ortak deniz tatbikatına başladı

07 Ekim 2022 Cuma, 15:44

ABD ve Güney Kore, beş yıl aradan sonra ABD'ye ait uçak gemisini de içeren ortak deniz tatbikatı başlattı.

ABD uçak gemisi USS Ronald Reagan ve Güney Kore gemilerini kapsayan tatbikat, Güney Kore'nin Jeju adasının güneydoğusunda manevra faaliyetleri gerçekleştirecek.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Operasyon yeteneklerimizi güçlendirmeye ve Kuzey Kore'den gelecek herhangi bir provokasyona yanıt vermeye hazırlığımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Tatbikatın, Kuzey Kore'nin bu hafta başlarında Japon Denizi üzerinde füze fırlatmasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Öte yandan Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını ve Seul-Washington ilişkilerini görüşmek üzere Seul'de ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Komutanı Amiral John Aquilino ile bir araya geldi.