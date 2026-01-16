ABD'nin Venezuela'ya saldırısında ölen Kübalı askerlerin naaşı ülkelerine teslim edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 10:10:00
Dış Haberler Servisi
ABD’nin Venezuela’daki Bolivarcı hükümete yönelik 3 Ocak’ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi resmi törenle başkent Havana’ya getirildi.

Fotoğraflar: Granma, İHA

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırdığı saldırıda hayatlarını kaybeden 32 Kübalının cenazesi ülkelerine gönderildi. Saldırıda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi resmi törenle başkent Havana’ya getirildi.

Küba, saldırıda ölen askerlerin naaşlarını José Martí Uluslararası Havalimanı'nda teslim aldı. Küba Devrimi lideri Orgeneral Raúl Castro Ruz ve Komünist Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, askerlere saygı duruşunda bulunmak üzere hazır bulundu.

Image

Dün akşam da, Orgeneral Raul Castro, Başkan Díaz-Canel eşliğinde için düzenlenen törende onur kıtasına liderlik etti. Castro, devlet ve hükümet yetkilileriyle kitle örgütlerinin temsilcileri ve subaylarla birlikte saygı duruşunda bulundu.

Kübalı askerler, Havana Havalimanı’nda trompet ve davulların çaldığı tören sırasında, uçaktan çıkarak 32 Kübalı subayın naaşlarını taşıyan sandıkları taşıdı.

Image

Askeri yetkililer de dahil binlerce Kübalı, Havana caddelerinde cenazeleri selamlamak üzere sıraya dizildi.

Image

Image

HÜKÜMET 32 VATANDAŞININ ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Küba hükümeti, 32 vatandaşının ABD’nin saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Havana yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşları için 2 günlük yas ilan edildiğini ve cenaze töreninin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını duyurmuştu. Ölenlerin tamamının Küba silahlı kuvvetleri ve istihbarat teşkilatları mensupları olduğu belirtilmişti.

İlgili Konular: #Küba Devrimi #Venezuela #Nicolas Maduro #Fidel Castro #Bolivar

