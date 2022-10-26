ABD Ordusu 101. Hava İndirme Tümeni Romanya'nın Ukrayna sınırında konuşlandırıldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:49

Rusya-Ukrayna savaşı sekizinci ayını doldururken, çatışmaların küresel ölçekte daha geniş bir alana yayılması ihtimali de her geçen gün artıyor.

Son olarak, ABD Ordusunun Screaming Eagles (Çığlık atan Kartallar) adıyla bilinen 101. Hava İndirme Tümeni, Rusya ile ABD arasında artan gerilimin ortasında, neredeyse 80 yıl sonra ilk kez Avrupa'ya gönderildi. Tümenin, Romanya'nın Ukrayna sınırında konuşlandırıldığı bildirildi.

CBS News, hafif piyade tümeninin, "Herhangi bir savaş alanına saatler içinde varmak ve savaşa girmeye hazır olmak üzere eğitildiğini" bildirdi. Özellikle hava saldırı görevleri için eğitilmiş modüler bir piyade tümeni olan 101. Hava İndirme Tümeni ününü, II. Dünya Savaşı sırasında katıldığı Bulge Muharebesi ve Normandiya Çıkarması'ndan alıyor.

"KÜRESEL BİR ÇATIŞMAYI TETİKLEYEBİLİR"

Lübnan merkezli El Mayadin haber portalında, Ahmad Haj Ali imzasıyla yayınlanan bir analizde, 101. Hava İndirme Tümeni'nin Ukrayna sınırına bir kaç mil uzakta konuşlanması, "küresel bir çatışmayı tetikleyebilir" ifadelerine yer verildi.

Analizde bu durum şu sözlerle ifade edildi: "Tümenin Doğu Avrupa'da konuşlandırılması tesadüf değildir. Eşi görülmemiş bir askeri tatbikata katılım bahanesiyle 4 bin 700 Amerikan askerinin konuşlandırılmasından bahsediyoruz. Ayrıca, tümen komutanı, çatışmanın tırmanması durumunda Ukrayna topraklarını geçmeye hazır olduğunu ilan etti..."

ABD: ÇATIŞMAYA DAHİL OLMAYACAĞIZ

Amerikan CBS televizyonu, kısa bir süre önce tümenin Romanya'ya yerleştirdiğini bildirdi. Tümen komutanı, Beyaz Saray'ın Amerikan askerlerinin ülkedeki savaşa dahil olmayacağına dair güvencelerine rağmen, gerekirse Ukrayna topraklarına girmeye hazır olduğunu açıkladı.

Washington yönetiminin, Amerikan askerlerinin Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayacağını belirtmiş olmasının yanında, ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith de ittifakın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan dahil olmaması gerektiğini söyledi.