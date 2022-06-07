ABD polisi gölde boğulan adamı kurtarmadı

07 Haziran 2022 Salı, 10:20

ABD'nin Arizona eyaletinde üç polis memuru göle atlayıp boğularak ölen adama müdahale etmedikleri için görevden alındı.

Polis üzerindeki kamera kayıtlarından yeni yayımlanan görüntüler ve yazılı dökümlerde, 34 yaşındaki Sean Bickings'in geçen ay Tempe Town gölüne atladığı ve polisi "Boğuluyorum," diyerek yardıma çağırdığı görülüyor.

Ancak polisin bu çağrıya karşılık vermediği ve Bickings'i kurtarmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı anlaşılıyor.

Kayıtlara göre polis memurlarından biri "Senin peşinden suya atlamayacağım," da diyor.

Bundan kısa süre sonra Sean Bickings'in suya gömüldüğü ve hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Evsiz olduğu belirtilen Sean Bickings'in ölümü Tempe kenti yetkilileri tarafından bir trajedi olarak nitelendirildi.

Olayın 28 Mayıs'ta gerçekleştiği, polisin Sean Bickings ve partneri arasında çıktığı söylenen bir tartışma nedeniyle olay yerine intikal ettiği açıklandı.

'Hassas içerik'

Polis kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, memurların Bickings ve partnerinin kimlik tespitini yaptıkları sırada Bickings'in göl kenarındaki trabzana tırmandığı ve kendini göl sularına bıraktığı görülüyor.

Polise "biraz yüzeceğini" söyleyen Bickings'in gölde yüzmenin yasak olduğu yönündeki uyarılara rağmen ilerideki bir köprüye doğru açılmaya başladığı anlaşılıyor.

12 dakikalık kamera kaydı bu sıralarda bir mesajla sonlanıyor. Mesajda kaydın "ilerleyen bölümlerdeki hassas içerik" nedeniyle kısa kesildiği belirtiliyor.

Devamı yazılı bir metin olarak yayımlanan kayıtlara göre, Bickings defalarca boğulmanın eşiğinde olduğunu söylüyor ve yardım istiyor.

Polisin Bickings'in partnerini sakinleştirmeye çalıştığı ve bir tekne bulmaya çalıştıklarını söyledikleri de anlaşılıyor.

Bir noktada Bickings'in partnerinin "Adam gözünüzün önünde boğuluyor ve siz yardım bile etmiyorsunuz," dediği görülüyor. Ardından da Bickings boğularak yaşamını yitiriyor.

Olayla ilgili olan polis memurlarının kimlikleri açıklanmadı.

Arizona polisi yaptığı açıklamada memurlar hakkında inceleme başlatıldığını ve inceleme sonuçlanana kadar üç polis memurunun paralı izne çıkarıldığını duyurdu.