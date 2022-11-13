ABD'de 2 uçak çarpışmıştı: 6 kişi yaşamını yitirdi
ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında dün iki gösteri uçağının havada çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisi sırasında Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpışmıştı.
Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins yaptığı açıklamada, gösteride meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Müttefik Pilotlar Derneği tarafından yapılan açıklamada ise, eski üyelerinden Terry Barker ve Len Root'un B-17 tipi uçakta olduğu ve hayatlarını kaybettiği belirtildi.
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